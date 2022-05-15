Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu! - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!

15.05.2022 16:55

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 mağlup ederek seriyi 3-0 kazanan Fenerbahçe Safiport üst üst2 4. şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, 2-0 önde olduğu play-off final serisinin üçüncü maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 mağlup etti ve seride 3-0 öne geçerek üst üste 4. kez şampiyon oldu.

İLK YARIDAN 11 SAYI FARK ATTILAR

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta rakibinin top kayıplarını iyi değerlendiren Fenerbahçe Safiport, üç sayılık atışlarda isabet bulduğu karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 14-8 önde tamamlandı. Etkili oyununu sürdüren sarı lacivertliler, ilk çeyreği 25-17 üstün bitirdi. İkinci periyotta pota altından bulduğu sayılarla hızlı giren Mersin ekibi, farkı bir sayıya kadar düşürdü. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin skor ürettiği hücumlara karşılık vermeye başlayan Fenerbahçe Safiport, tekrar farkı açarak soyunma odasına 11 sayı (46-35) önde gitti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe

FENERBAHÇE MAÇ VERMEDEN ŞAMPİYON

Üçüncü çeyrekte hem pota altından hem de üç sayılık atışlarla sayılar bulmaya devam eden sarı lacivertliler, son periyoda 75-55 galip durumda girdi. Maç boyunca sürdürdüğü skor avantajını son çeyrekte koruyan Fenerbahçe Safiport, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yendi. Seride rakibine 3-0 üstünlük kuran Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlandı. Karşılaşmada, Fenerbahçe Safiport'ta Sabally 22 sayıyla maçın en skorer isim olurken, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Zellous 19 sayı kaydetti. Fenerbahçe Safiport, sahasında oynadığı serinin ilk 2 maçında rakibini 90-55 ve 95-56'lık skorlarla mağlup etmişti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan... Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenerek seriyi 3-0 kazanan... Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkacak Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkacak

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