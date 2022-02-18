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Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada - Son Dakika

Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada

18.02.2022 13:43

Beşiktaş'ta değişim başlıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, genç ve tecrübeli isimleri harmanlayıp iddialı bir kadro kurmak istediğini belirtti. Başkan Ahmet Nur Çebi, Cenk, Aboubakar ve Talisca'yı aynı takımda buluşturmak için elinden geleni yapıyor.

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirdiği basın toplantısında genç ağırlıklı kadroyla yola devam etmek istediklerini açıklamıştı. Siyah-Beyazlılar'ın patronu üst düzey birkaç oyuncuyu da takıma katıp bir harman yapma düşüncesi içerisinde. Hedef maaşları yüksek olan eldeki oyuncuları gönderip maliyetleri düşürmek. Ardından 3-4 üst düzey futbolcuyu kadroya katarak gençler ile harmanlayıp düşük maliyetli kadro oluşturmak. Takım maliyetinin yıllık 30-35 milyon Euro'nun altında olması isteniyor.

Süper Lig'i altüst edecek kadro! Cenk, Aboubakar ve Talisca aynı takımda buluşuyor

ABOUBAKAR İSTKELİ

Bu doğrultuda kolları sıvayan yönetim; hücum hattındaki üçlüyü belirledi. Yeni sezonda golcü için Cenk Tosun'u bekleyen Beşiktaş, Everton ile sözleşmesi bitip serbest kalacak olan Milli yıldızın kararını bekliyor. Cenk, Premier Lig'de 2-3 sene daha kalmak isterken, bu yönde şu ana kadar teklif olmaması da dikkat çekiyor. Fanatik'teki habere göre; Kartal'da diğer hedef ise 3. kez geri dönme ihtimali olan Aboubakar. Yıldız oyuncuyla da temaslara başlandı. Aboubakar'ın da geri dönme noktasında istekli olduğu ifade ediliyor.

Süper Lig'i altüst edecek kadro! Cenk, Aboubakar ve Talisca aynı takımda buluşuyor

TALİSCA'DA PUSU

Pjanic'in skora katkı vermekte beklentilerin uzağında kalması Talisca ismini yeniden gündeme taşıdı. Ancak oyuncunun yıllık maliyeti şimdilik transferi zora sokuyor. Yönetim Talisca için de şartları araştırmaya başladı. Uygun bir durum oluşması halinde de her fırsatta Beşiktaş'a dönmek isteyen oyuncuyla ilgili resmi adımlar atılacak.

Süper Lig'i altüst edecek kadro! Cenk, Aboubakar ve Talisca aynı takımda buluşuyor
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Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Kadro iddialı! Cenk, Aboubakar ve Talisca bir arada - Son Dakika Spor


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