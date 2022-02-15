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Kağıtsporlu judocular madalyalarla döndü - Son Dakika

Kağıtsporlu judocular madalyalarla döndü

15.02.2022 12:17
Kağıtsporlu judocular madalyalarla döndü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judocuları, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Açık Judo turnuvasından madalyalarla döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judocuları, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Açık Judo turnuvasından madalyalarla döndü.

12-13 Şubat tarihleri arasında Bosna Hersek'te yapılan ve 2024 Paris Olimpiyatlarına puan veren Avrupa Açık Judo turnuvasına, 27 ülkeden 209 erkek, 146 kadın olmak üzere toplam 355 sporcu katıldı. Milli takım adına turnuvada yer alan Kağıtsporlu judocudan +100 kilogramda Münir Ertuğ 2. olarak gümüş madalya, 48 kilogramda Merve Azak 3. olarak bronz madalya ile kürsüde yer aldı. Turnuvada 48 kilogramda mücadele eden Sıla Ersin 5., 52 kilogramda mücadele eden Yaren Kömürcü 7., 90 kilogramda mücadele eden Ömer Kemal Aydın 7. olarak olimpiyat yolunda puan alan sporcular olmayı başardı. - KOCAELİ

Kağıtsporlu judocular madalyalarla döndü
Kağıtsporlu judocular madalyalarla döndü
Kağıtsporlu judocular madalyalarla döndü

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Kağıtspor, Kocaeli, Paris, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kağıtsporlu judocular madalyalarla döndü - Son Dakika Spor


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