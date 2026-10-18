Kahramanmaraş İstiklalspor, Görkem Bitin\'in iki golüyle Serikspor\'u 4-1 yendi

Kahramanmaraş İstiklalspor, Görkem Bitin'in iki golüyle Serikspor'u 4-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 7. haftasında Kahramanmaraş İstiklalspor, sahasında Serikspor'u 4-1 mağlup etti. Görkem Bitin 15 ve 65. dakikalarda, Yusuf İnci 76. dakikada, Ömer Kusan 90. dakikada gol attı; Serikspor'un tek sayısı Kadir Arı'dan 53. dakikada geldi.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 7. haftasında İstiklalspor sahasında Serikspor'u 4-1 mağlup etti.
Stat: Merkez Spor Kompleksi
Hakemler: Batuhan Bayar, Servet Bozkurt, Yunus Yıldız
Kahramanmaraş İstiklalspor: Yavuz Aygün, Emir Kayacık, Alpay Çelebi, Taner Gümüş (Ömer Kusan dk. 75), Yasin Abdioğlu, Bünyamin Yürür (Yusuf İnci dk. 61), Sefa Narin (Berkan Fırat dk. 85), Muhammet İmre, Talha Yükünüş, Enes Yılmaz (Oğuzhan Yılmaz dk. 85), Görkem Bitin (Mert Miraç Altıntaş dk. 75)
Serikspor: Metin Uçar, Muhammet Fatih Yıldırım, Maksut Taşkıran, Oğuz Yılmaz, Musa Caner Aktaş, Sadık Çiftpınar, Sertan Yıldız, Kadir Arı, Harun Alpsoy (Emre Can Atila dk. 46), Abdullah Balıkuv, Kasım Alperen Köşker (Enes Örgütce dk. 70)
Goller: Görkem Bitin (dk. 15 ve 65), Yusuf İnci (dk. 76), Ömer Kusan (dk. 90) (Kahramanmaraş İstiklalspor), Kadir Arı (dk. 53) (Serikspor)
Sarı kartlar: Harun Alpsoy, Metin Uçar (Serikspor)
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