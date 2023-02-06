Taha Akgül deprem sonrası yardım çağrısında bulundu: 40'a yakın güreşçi göçük altında kaldı - Son Dakika
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Taha Akgül deprem sonrası yardım çağrısında bulundu: 40'a yakın güreşçi göçük altında kaldı

06.02.2023 14:02

Milli güreşçi Taha Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde 30-40 güreşçinin bulunduğu binanın yıkıldığını ve sporcuların enkaz altında kaldığını duyurdu. Yardım çağrısı yapan Akgül, "Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem, 10 ilde kalıcı hasarlara ve can kayıplarına neden oldu. Bölgedeki birçok spor kafilesinden haber alınmazken, milli güreşçi Taha Akgül yaptığı paylaşımla kahreden bir haber verdi.

ENKAZ ALTINDA 30-40 GÜREŞÇİ VAR

Depremin ardından Taha Akgül, 30-40 güreşçinin bulunduğu binanın yıkıldığını ve sporcuların enkaz altında kaldığını açıkladı. Milli güreşçi, acil yardım çağrısında bulundu.

Kahramanmaraş'tan kahreden haberi Taha Akgül verdi: 40'a yakın güreşçi göçük altında

"ALLAH'IM SEN YARDIM ET"

Taha Akgül yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş'ta güreş kulübündeki 30-40 güreşçimizin kaldığı bina da yıkılmıştır… Sporcularımız göçük altındadır. Acil yardım bekliyoruz. Allah'ım sen yardım et yarabbi!" ifadelerini kullandı.

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Taha Akgül, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taha Akgül deprem sonrası yardım çağrısında bulundu: 40'a yakın güreşçi göçük altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taha Akgül deprem sonrası yardım çağrısında bulundu: 40'a yakın güreşçi göçük altında kaldı - Son Dakika
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