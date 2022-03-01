Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Rigobert Song - Son Dakika
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Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Rigobert Song

01.03.2022 10:27
Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Rigobert Song

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song, Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song, Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu.

Süper Lig'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları da giyen Rigobert Song, ülkesi Kamerun'un teknik direktörlük görevine getirildi. Kamerun Milli Takımı'nda 1993-2010 tarihleri arasında forma giyen ve kaptanlığını da yapan 46 yaşındaki Song, Fransa'nın Lens kulübünden 2004 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Trabzonspor'da 2008 - 2010 yılları arası 2 sezon forma giyen, 2010 yazında kariyerini sonlandırmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kamerun Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Rigobert Song - Son Dakika


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