Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda - Son Dakika
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Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda

20.07.2022 00:58
Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda

Kanada Milli Takımı'nın tecrübeli defans oyuncusu Doneil Henry, Süper Lig ekiplerinin radarında.

Kanada Milli Takımı'nın tecrübeli defans oyuncusu Doneil Henry, Süper Lig ekiplerinin radarında. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri Yekta İbrahimoğlu, yaptığı açıklamada, "Oyuncu için en iyisine karar vereceğiz. Atiba ve Larin gibi Doneil Henry de Süper Lig'de iz bırakacak" dedi.

Dünya Kupası'na 36 yıl aradan sonra katılacak olan Kanada Milli Takımı'nın oyuncularına ilgi artıyor. Kanada'yı, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na taşıyan kadronun en iyi oyuncularından Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Cyle Larin (Beşiktaş) ve Sam Adekugbe'den (Hatayspor) sonra Doneil Henry de Süper Lig yolunda. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu, Hatayspor, Giresunspor ve Konyaspor başta olmak üzere birçok Süper Lig kulübünün radarında.

Atiba, kaptan Doneil Henry'yi Beşiktaş'a önerdi

Atiba Hutchinson'ın olmadığı maçlarda sahaya Kanada Milli Takımı'nın kaptanı olarak çıkan Jamaika asıllı Henry, Toronto FC, West Ham United, Blackburn Rovers ve Los Angeles FC kulüplerinde forma giydi. Kanada milli formasıyla 37 kez sahaya çıktı. Yaklaşık 10 yıldır Beşiktaş'ta oynayan 39 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın, Doneil Henry'yi Beşiktaş'a önerdiği de gelen bilgiler arasında.

Doneil Henry, 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek

Doneil Henry, 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası vizesi alan Kanada Milli Takımı ile Katar 2022'de boy gösterecek. Bonservisi elinde bulunan ve maliyeti oldukça düşük olan Kanadalı oyuncuyu alan kulüp, tecrübeli stoperi neredeyse bedavaya getirecek. FIFA, Dünya Kupası hazırlık süreci ve sırasında sakatlık riskine karşı oyuncuların kulüplerine her gün için yaklaşık 10 bin dolar tazminat ödemesi yapıyor.

Yekta İbrahimoğlu: Atiba ve Larin gibi Doneil Henry'de iz bırakacak

Doneil Henry'nin menajeri Yekta İbrahimoğlu, İHA'ya konuştu. Kanadalı stoperin Süper Lig'de oynamayı çok istediğini belirten İbrahimoğlu, "Uzun yıllardır Beşiktaş formasını giyen Atiba ve Larin'in çok yakın arkadaşı olan Doneil, Türk futbolunu yakından takip ediyor. Daha önceki kariyerinde MLS, İngiltere Championship ve İngiltere Premier Ligi'nde oynayan Doneil Henry, Süper Lig heyecanı da yaşamak istiyor. Temasta olduğumuz kulüplerle görüşmelerimiz sürüyor. Oyuncu için en iyisine karar vereceğiz. Atiba ve Larin gibi Doneil Henry de Süper Lig'de iz bırakacak" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Beşiktaş, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kanada'nın milli stoperi Doneil Henry, Süper Lig yolunda - Son Dakika

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