Kanlıca\'da Çocuklara Futbol Eğitimi

Afyonkarahisar'da bir mahalle muhtarının girişimi ile 7-16 yaşındaki çocuklara yönelik futbol eğitimi verilmeye başlandı.

Afyonkarahisar Kanlıca mahallesi Muhtarı Erol Özen'in girişimleri ve Futbol Antrenörü Mustafa Keser'in yönetiminde çocuklara yönelik futbol kursu başladı. 7-16 yaş aralığındaki çocuklara yönelik haftanın 3 günü düzenlenen kursla mahalle parkındaki halı sahalarda verilmeye başlandı.

Gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili konuşan Muhtar Özen, "Kanlıca mahallemiz imkanları ve mahalle halkının destekleri ile bu etkinliği yaz dönemi süresince yapacağız amacımız Afyonkarahisar'dan futbolcu çıkarmak" dedi. - AFYONKARAHİSAR