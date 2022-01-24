Kanocular yarışmalara Köyceğiz'de hazırlanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan göl sakinliğiyle kano ve kürek takımı için cazip hale gelirken, son yıllarda Türk sporcularının yanı sıra yurt dışından gelen kano ve kürek takımları Köyceğiz'de kamp yapıyor.

Köyceğiz'in ikliminin uygunluğu nedeniyle kamp çalışmaları Sonbahar ve Kış dönemlerinde yoğunlaşıyor. Modern hale getirilen Köyceğiz Su Sporları Merkezi, Kano ve Kürek Milli Takımı'nın yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray ve Şişecam'ın kürek takımlarını, yurt dışından da Almanya ve Sırbistan'dan gelen takımları ağırlıyor. Sporcular sabah Atatürk Kordonu'nda spor yaparken öğleden sonra da Köyceğiz Gölü'nde çalışmalarını sürdürüyor. Aşırı yağışlar nedeniyle Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu çalışmalarına ara veren sporcular suların geriye çekilmesi ile yeniden kaldıkları yerden devam ediyor. - MUĞLA