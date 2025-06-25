Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan entübe edildi - Son Dakika
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Spor

Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan entübe edildi

Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan entübe edildi
25.06.2025 11:00
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Türk spor medyasının unutulmaz sesi Sabri Ugan, geçtiğimiz hafta yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıklamış, ''Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum'' demişti. Şimdi ise beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz seslerinden biri olarak hafızalara kazınan Türk medyasının tanınan ismi Sabri Ugan, beyin damarlarında yaşanan tıkanıklık nedeniyle entübe edildi. Uzun yıllar spor karşılaşmalarına sesiyle hayat veren Ugan'ın sağlık durumuyla ilgili gelişme, spor camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.

Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan entübe edildi

Ugan, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yaklaşık 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü kamuoyuyla paylaşmıştı. Kendisini bir süredir sosyal medyada göremeyen takipçilerine hitap eden Ugan, şu ifadeleri kullanmıştı, "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada görmüyorsunuz beni. Bunun sebebi bir kaç tane ama en önemlisi sağlık sorunlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu. En ağır hastalıklardan bir tanesi. Ama hiç moralim bozuk değil. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Prof. Dr. Mutlu Demiray hocam bana öyle tedaviler hazırladı ki, bana düşen sadece kuvvetli kalmak oldu. Birinci kemoterapiyi tamamladık. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim."

Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan entübe edildi

Bu açıklamanın ardından bugün gelen haber, durumun ciddiyetini ortaya koydu. Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma alınan Sabri Ugan'ın entübe edildiği bildirildi. Kariyeri boyunca birçok unutulmaz maç anlatımıyla sporseverlerin kalbinde taht kuran Ugan için, sosyal medyada destek mesajları paylaşılmaya devam ediyor. Yakın çevresi ve sevenleri, tecrübeli spikerin bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963 yılında Sakarya'da doğan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketi Sakarya'da yaşamış olan bir sunucudur. 1985'te Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor'un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.

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Son Dakika Spor Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Sabri Ugan entübe edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • aragorn:
    ALLAHIM acil şifalar versin inşallah. 60 1 Yanıtla
  • 145353:
    güzel insan allah yardımcın olsun 45 0 Yanıtla
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