Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç - Son Dakika
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Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç

19.03.2022 10:31
Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç

15-18 Mart tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda, Kapadokya Üniversitesini temsil eden Havacılık Yönetimi bölümü öğrencisi Sena Patıhan, gümüş madalya ile döndü.

15-18 Mart tarihleri arasında Erzurum'da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası'nda, Kapadokya Üniversitesini temsil eden Havacılık Yönetimi bölümü öğrencisi Sena Patıhan, gümüş madalya ile döndü. Üniversiteler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, 121 üniversiteden 700 sporcunun katılımıyla Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) ev sahipliğinde Erzurum'da yapıldı. 65 kg siklet Pointfighting branşında madalya için ringe çıkan Kapadokya Üniversitesinden Sena Patıhan, Türkiye 2'nciliği derecesi elde ederek gümüş madalyaya uzandı. - NEVŞEHİR

Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç
Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç

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Üniversiteler, Kapadokya, Kick Boks, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya Üniversitesinden Kick Boks Şampiyonasında gururlandıran sonuç - Son Dakika
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