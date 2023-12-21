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Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi - Son Dakika
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Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Beşiktaş'ın golünü Colley atarken konuk takımın golerini Yusuf, Janvier ve Carlos Eduardo attı.

Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor\'a 3-1 yenildi
21.12.2023 - 21:41,  Güncelleme: 21:46
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Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

COLLEY PERDEYİ AÇTI

9. dakikada kullanılan serbest vuruşta barajdan seken top Colley'in önüne düştü. Colley düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kara Kartal 1 puana razı oldu! Beşiktaş-Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

YUSUF SAHNEDE

38'de sağ kanattan topla gelen Oğuz Aydın topu ceza sahası içine yolladı. Amartey topu uzaklaştırmak isterken Yusuf araya girdi ve topu ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.

Kara Kartal 1 puana razı oldu! Beşiktaş-Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

CHAMBERLAIN SAKATLANDI

Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında yıldız futbolcu Chamberlain sakatlandı. Beşiktaş'ta sakatlanan Oxlade-Chamberlain, 47. dakikada yerini Demir Ege'ye bıraktı.

Kara Kartal 1 puana razı oldu! Beşiktaş-Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

3 DAKİKADA 2 GOL

86. dakikasına 1-1'lik skorla girilen maçta konuk takım Janvier ve Carlos Eduardo'nun 3 dakika içerisinde kaydettiği gollerle 3-1 öne geçti ve maçı kazandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi - Son Dakika
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