Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
9. dakikada kullanılan serbest vuruşta barajdan seken top Colley'in önüne düştü. Colley düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
38'de sağ kanattan topla gelen Oğuz Aydın topu ceza sahası içine yolladı. Amartey topu uzaklaştırmak isterken Yusuf araya girdi ve topu ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.
Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında yıldız futbolcu Chamberlain sakatlandı. Beşiktaş'ta sakatlanan Oxlade-Chamberlain, 47. dakikada yerini Demir Ege'ye bıraktı.
86. dakikasına 1-1'lik skorla girilen maçta konuk takım Janvier ve Carlos Eduardo'nun 3 dakika içerisinde kaydettiği gollerle 3-1 öne geçti ve maçı kazandı.
Son Dakika › Spor › Kara Kartal ağır yaralı! Beşiktaş Alanyaspor'a 3-1 yenildi - Son Dakika