Üye Girişi
Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı

22.01.2022 15:28
Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, direkleri ve kaleciyi geçemediği maçta deplasmanda Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Kara Kartal'ın golünü 61'de Teixeira attı, Adem Büyük 84'te penaltıdan durumu eşitledi ve skoru tayin etti.

Kara Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Beşiktaş, rakibine karşı büyük üstünlük kurduğu maçta 3 kez direğe takıldı. Emirhan, Batshuayi ve Vida direği geçemedi. Batshuayi ve Kenan da çok net fırsatları harcadı.

TEİXEİRA SAHNEYE ÇIKTI

Beşiktaş'ta Teixeira yakaladığı en net fırsatı gole çevirmeyi başardı. Siyah-Beyazlılar farkı açacak pozsiyonları yakalamaya devam etti. Ancak 82. dakikada her şey değişti.

Kara Kartal hem dünyaları hem de 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı

ADEM EŞİTLEDİ

Oyuna sonradan giren Adem Büyük, maçın kaderini değiştirdi. 83'te Necip penaltı yaptırdı, 84'te Adem topu ağlara gönderdi. Beşiktaş, Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç sonucu: Yeni Malatya 1-1 Beşiktaş

Dakika 89 İKİ DİREK ÜST ÜSTE! Beşiktaş'ta Vida'nın kafası direkten döndü, ardından Batshuayi'nin şutu direkte patladı.

Dakika 84 GOL: Adem Büyük penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. Skor 1-1

Dakika 80 PENALTI: Yeni Malatyaspor, VAR incelemesinin ardından 83. dakikada penaltı kazandı. Necip'in Adem'i düşürdüğü tespit edildi.

Dakika 80: Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük itirazdan sarı kart gördü.

Dakika 77 Yine direk!: Batshuayi yine hazırladı. Emirhan İlkhan müsait pozisyonda topu direğe nişanladı.

Dakika 70: Ceza sahası dışında Rıdvan Yılmaz, Mustafa'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 69: Beşiktaş'ta Valentin Rosier sağ kanattan içeriye orta yapmak istedi ancak savunmada Karim Hafez topu uzaklaştırdı.

Dakika 66: Malatyaspor'da Philip Gameli Awuku ve Nouha Dicko oyundan ayrıldı, yerlerine Adem Büyük ve Benjamin Tetteh dahil oldu.

Dakika 65: Beşiktaş'ta oyundan çıkanlar Alex Teixeira ve Kenan Karaman oyuna girenler Emirhan İlkhan ve Güven Yalçın.

Dakika 61 GOL: Batshuayi ceza sahasının sağ kenarından çevirdi. Alex Teixeira arka direkte boşta kaldı. Yıldız futbolcu topu ağlara gönderdi.

Dakika 57: Atiba'nın pasında Batshuayi altıpas içinde boş kaltı. Müsait pozisyonda yaptığı duruş direğin yanından dışarı çıktı.

Dakika 56: Alex Teixeira sarı kart gördü.

Dakika 54: Orta alanda Alex Teixeira topu ceza sahası içindeki Batshuayi'ye göndermek istedi ancak savunma araya girdi.

Dakika 53: Vida savunma arkasına sarkan Alex Teixeira'yı düşündü ancak top hızlı, aut.

Dakika 51: Beşiktaş'ta sol kanattan topu alan Rıdvan ceza sahası içindeki Kenan'a gönderdi, Kenan vuruşunu yapmak istedi pozisyonunu kaybedince sağ kanattan hareketlenen Valentin Rosier'e bıraktı, Rosier, yerden içeri ortaladı ancak savunmada Philip Gameli Awuku araya girdi.

Dakika 51: Beşiktaş üst üste iki tehlikeli atak gerçekleştirdi. Malatya savunması tamamen kapandı.

Dakika 49: Pjanic'in nefis pasında Rıdvan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rıdvan'ın çaprazdan vurduğu şut dışarı çıktı.

Dakika 45! Devre arası: Yeni Malatya-Beşiktaş karşılaşmasında ilk yarı golsüz eşitlikle bitti.

Dakika 43: Sakatlanan Josef'in yerine Atiba girdi. Beşiktaş, 4 dakikayı 10 kişi oynadı.

Dakika 39: Teixeira ile verkaç yapan Josef, sakatlık geçirdi. Oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Dakika 36: Rıdvan sol kanattan çok zorluyor. Ceza sahasına çevirdiği topları kalabalık savunma karşılıyor.

Dakika 31: Sol kanattan Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşu doğrudan Ertaç'ın üzerine gitti.

Dakika 24: DİREKTEN DÖNDÜ! Sağ kanattan topu alan Mustafa Eskihellac çaprazdan vuruşunu yaptı top üst direkten geri döndü.

Dakika 19: İnanılmaz gol kaçtı! Batshuayi'nin topuk vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

Dakika 15: Ghezzal'ın ara pası. Rıdvan'ın ortasında Ertaç topu kontrol etti.

Dakika 12: Beşiktaş oyunu tamamen Malatya yarı sahasına yıktı. Ertaç kalesinde devşeliyor.

Dakika 10: Ceza sahasına Pjanic'in atılan topta Rıdvan buluştu. Rıdvan penaltı noktasına çevirdi, Kenan vuramadı. Boşta kalan Teixeira zayıf vurdu. Ersin'in kucağında kaldı.

Dakika 6: Bu kez Malatya kontra yakaladı. Dicko'nun sağ çaprazdan şutunda Ersin kurtardı.

Dakika 5: Beşiktaş, Kenan Karaman'la net bir gol şansından faydalanamadı. Boşta kalan topa vuramadı. Top kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı.

Dakika 2: Beşiktaş'ta Sol çaprazdan topu alan Josef içeriye orta yapmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.

Dakika 1: Beşiktaş maçın hemen başında Malatya ceza sahasına kalabalık geldi. Top uzaklaştırıldı.

YORUMLAR
500

Yeni Malatyaspor, Kara Kartal, Adem Büyük, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika Spor


Okulu baltayla basan veli tekrar gözaltına alınıp tutuklandı Okulu baltayla basan veli tekrar gözaltına alınıp tutuklandı         
22:01
Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor         
21:36
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor         
14:26
Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları Katilleriyle aynı sofrada yemek yedi! Sonra da onların kurşunlarının hedefi oldu! İşte o sofranın fotoğrafları         
13:37
Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı Bu eriğin kilosu 500 lira! Soğuklar gelince sobayla korumaktan başka çareleri kalmadı         
12:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
22:00 Yakışmadı Emre Çolak! Sağlık çalışanına yaptığı hareket tepki topladı
21:35 Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor
21:24 Fenerbahçe'de Berke depremi! Gelen tepkilere dayanamadı
21:02 Emre Belözoğlu rüyası sona erdi! Yenilgiler arka arkaya geliyor
20:57 Basketbol camiasını derinden sarsan olay! Başantrenör Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdi
20:56 Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum
20:23 Şarkı sözleri tepki çeken Sezen Aksu'dan günler sonra ilk açıklama: 47 yıldır yazıyorum, yazmaya da devam edeceğim
20:21 Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye
20:20 Gol kaçırma rekoru kıran Batshuayi'ye Rıdvan Dilmen'den şaşırtan benzetme: Burak Yılmaz misali
20:18 Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 22:14:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement