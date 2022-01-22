Kara Kartal 3 puanı kaçırdı! Beşiktaş, Malatyaspor'la 1-1 berabere kaldı

Kara Kartal, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Beşiktaş, rakibine karşı büyük üstünlük kurduğu maçta 3 kez direğe takıldı. Emirhan, Batshuayi ve Vida direği geçemedi. Batshuayi ve Kenan da çok net fırsatları harcadı.

TEİXEİRA SAHNEYE ÇIKTI

Beşiktaş'ta Teixeira yakaladığı en net fırsatı gole çevirmeyi başardı. Siyah-Beyazlılar farkı açacak pozsiyonları yakalamaya devam etti. Ancak 82. dakikada her şey değişti.

ADEM EŞİTLEDİ

Oyuna sonradan giren Adem Büyük, maçın kaderini değiştirdi. 83'te Necip penaltı yaptırdı, 84'te Adem topu ağlara gönderdi. Beşiktaş, Malatya deplasmanında 2 puan bıraktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç sonucu: Yeni Malatya 1-1 Beşiktaş

Dakika 89 İKİ DİREK ÜST ÜSTE! Beşiktaş'ta Vida'nın kafası direkten döndü, ardından Batshuayi'nin şutu direkte patladı.

Dakika 84 GOL: Adem Büyük penaltı vuruşunda topu ağlara gönderdi. Skor 1-1

Dakika 80 PENALTI: Yeni Malatyaspor, VAR incelemesinin ardından 83. dakikada penaltı kazandı. Necip'in Adem'i düşürdüğü tespit edildi.

Dakika 80: Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük itirazdan sarı kart gördü.

Dakika 77 Yine direk!: Batshuayi yine hazırladı. Emirhan İlkhan müsait pozisyonda topu direğe nişanladı.

Dakika 70: Ceza sahası dışında Rıdvan Yılmaz, Mustafa'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Dakika 69: Beşiktaş'ta Valentin Rosier sağ kanattan içeriye orta yapmak istedi ancak savunmada Karim Hafez topu uzaklaştırdı.

Dakika 66: Malatyaspor'da Philip Gameli Awuku ve Nouha Dicko oyundan ayrıldı, yerlerine Adem Büyük ve Benjamin Tetteh dahil oldu.

Dakika 65: Beşiktaş'ta oyundan çıkanlar Alex Teixeira ve Kenan Karaman oyuna girenler Emirhan İlkhan ve Güven Yalçın.

Dakika 61 GOL: Batshuayi ceza sahasının sağ kenarından çevirdi. Alex Teixeira arka direkte boşta kaldı. Yıldız futbolcu topu ağlara gönderdi.

Dakika 57: Atiba'nın pasında Batshuayi altıpas içinde boş kaltı. Müsait pozisyonda yaptığı duruş direğin yanından dışarı çıktı.

Dakika 56: Alex Teixeira sarı kart gördü.

Dakika 54: Orta alanda Alex Teixeira topu ceza sahası içindeki Batshuayi'ye göndermek istedi ancak savunma araya girdi.

Dakika 53: Vida savunma arkasına sarkan Alex Teixeira'yı düşündü ancak top hızlı, aut.

Dakika 51: Beşiktaş'ta sol kanattan topu alan Rıdvan ceza sahası içindeki Kenan'a gönderdi, Kenan vuruşunu yapmak istedi pozisyonunu kaybedince sağ kanattan hareketlenen Valentin Rosier'e bıraktı, Rosier, yerden içeri ortaladı ancak savunmada Philip Gameli Awuku araya girdi.

Dakika 51: Beşiktaş üst üste iki tehlikeli atak gerçekleştirdi. Malatya savunması tamamen kapandı.

Dakika 49: Pjanic'in nefis pasında Rıdvan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rıdvan'ın çaprazdan vurduğu şut dışarı çıktı.

Dakika 45! Devre arası: Yeni Malatya-Beşiktaş karşılaşmasında ilk yarı golsüz eşitlikle bitti.

Dakika 43: Sakatlanan Josef'in yerine Atiba girdi. Beşiktaş, 4 dakikayı 10 kişi oynadı.

Dakika 39: Teixeira ile verkaç yapan Josef, sakatlık geçirdi. Oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Dakika 36: Rıdvan sol kanattan çok zorluyor. Ceza sahasına çevirdiği topları kalabalık savunma karşılıyor.

Dakika 31: Sol kanattan Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşu doğrudan Ertaç'ın üzerine gitti.

Dakika 24: DİREKTEN DÖNDÜ! Sağ kanattan topu alan Mustafa Eskihellac çaprazdan vuruşunu yaptı top üst direkten geri döndü.

Dakika 19: İnanılmaz gol kaçtı! Batshuayi'nin topuk vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti.

Dakika 15: Ghezzal'ın ara pası. Rıdvan'ın ortasında Ertaç topu kontrol etti.

Dakika 12: Beşiktaş oyunu tamamen Malatya yarı sahasına yıktı. Ertaç kalesinde devşeliyor.

Dakika 10: Ceza sahasına Pjanic'in atılan topta Rıdvan buluştu. Rıdvan penaltı noktasına çevirdi, Kenan vuramadı. Boşta kalan Teixeira zayıf vurdu. Ersin'in kucağında kaldı.

Dakika 6: Bu kez Malatya kontra yakaladı. Dicko'nun sağ çaprazdan şutunda Ersin kurtardı.

Dakika 5: Beşiktaş, Kenan Karaman'la net bir gol şansından faydalanamadı. Boşta kalan topa vuramadı. Top kaleci Ertaç'ın kucağında kaldı.

Dakika 2: Beşiktaş'ta Sol çaprazdan topu alan Josef içeriye orta yapmak istedi ancak savunma topu kornere çeldi.

Dakika 1: Beşiktaş maçın hemen başında Malatya ceza sahasına kalabalık geldi. Top uzaklaştırıldı.