Karacabey\'de Bisiklet Turu: Doğaseverler Bir Araya Geldi

Karacabey Belediyesi Gençlik ve Spor Birimi bünyesindeki Dağcılık Kulübü, doğaseverleri bu kez bisiklet turunda buluşturdu. 15 Haziran 2025 Pazar günü düzenlenen etkinlikte, Yarış Göleti çevresinde pedallar doğa için çevrildi. Katılımcılar eşsiz manzara eşliğinde hem spor yaptı hem de yeni rotalar keşfetti. Kulüp yetkilileri, bu tür doğa sporları etkinliklerinin artarak devam edeceğini müjdeledi. Başkan Fatih Karabatı ise sağlıklı yaşam ve doğa bilincine katkı sağlayan bu buluşmaların önemine dikkat çekti.

Karacabey Belediyesi Gençlik ve Spor Birimi bünyesinde faaliyet gösteren Dağcılık Kulübü, doğaseverleri bir araya getiren etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta doğa yürüyüşleriyle başlayan etkinlik serisi, bu kez bisiklet turuyla renklendi. Kulübün düzenlediği ilk bisiklet turu, 15 Haziran 2025 Pazar günü, Karacabey'in doğal güzellikleriyle ünlü Yarış Göleti çevresinde gerçekleştirildi. Etkinlikte doğanın huzur veren atmosferiyle buluşan katılımcılar, bölgenin zengin bitki örtüsü ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu. Sporcular, Yarış Göleti çevresindeki patikalarda pedal çevirerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Bisiklet turu sırasında pek çok yeni rota keşfedildi. Katılımcılar, Karacabey'in doğal güzellikleri arasında hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenme fırsatı buldu. Etkinlik, dostluk ve dayanışmayı güçlendiren bir atmosferde geçti. Katılımcılar, hem spor yapmanın hem de doğayla iç içe olmanın keyfini çıkardı.

Karacabey Belediyesi Dağcılık Kulübü, bu tür etkinliklerle ilçenin doğal zenginliklerini tanıtmayı ve doğa sporlarını yaygınlaştırmayı hedefliyor. Kulüp yetkilileri, Yarış Göleti çevresindeki etkinliğin sadece bir başlangıç olduğunu belirterek, önümüzdeki dönemde Karacabey'in farklı doğal alanlarında daha fazla yürüyüş ve bisiklet turu düzenleneceğini müjdeledi. Bu etkinlikler, hem bölge halkını hem de çevre illerden gelen doğaseverleri bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise, Dağcılık Kulübü'nün Yarış Göleti'nde gerçekleştirdiği bisiklet turu etkinliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Doğamızı korumak ve sağlıklı bir yaşamı teşvik etmek için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor. Karacabey'in eşsiz doğal güzelliklerini hemşehrilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Gençlik ve Spor Birimimiz aracılığıyla düzenlediğimiz bu faaliyetler, halkımızın doğayla iç içe vakit geçirmesini ve spor yapmasını teşvik ediyor. Katılan herkese teşekkür ediyor, yeni rotalarda buluşmak üzere tüm doğaseverleri davet ediyorum" dedi. - BURSA