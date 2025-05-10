Karagümrük, Iğdır FK'yı 2-1 ile geçti

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Iğdır FK'yı 2-1 mağlup etti. Karagümrük ligi 3. sırada bitirmesinden dolayı play-offlarda final oynayacak.

Maçtan dakikalar

21. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Göktan, pasını içeriye aktarmak istedi ancak Conte'nin elle müdahalesinden dolayı hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

23. dakikada penaltıda topun başına geçen Wesley'nin sağ tarafa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

37. dakikada Regattin'in ceza yayından vuruşunda Johnson'ın eline topun çarpması neticesinde Halil Umut Meler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi.

39. dakikada penaltıyı kullanan Bruno'nun sol tarafa gönderdiği vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

45+3. dakikada sol taraftan yapılan ortada kaleci Emre'nin elinden kaçırdığı topu alan Thuram'ın penaltı noktasının gerisinden şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında Bruno'nun direkten dönen topa yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

87. dakikada Ahmet Sivri'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Gray'in, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Hakemler: Halil Umut Meler, Hakan Yemişken, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Talha Ülvan (Gray dk. 86), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya, Doh, Camacho (Ahmet Sivri dk. 72), Göktan Gürpüz (Barış Jakob Kalaycı dk. 86), Johnson (Dovedan dk. 59), Wesley

Yedekler: Furkan Akyüz, Alper Emre Demirol, Salih Dursun, Muhammed Mert, Emir Tintiş, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Sorumlu: Onur Can Korkmaz

Iğdır FK: Bahadır Güngördü, Ahmet Engin (Burak Bekaroğlu dk. 84), Alim Öztürk, Conte, Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya (Gökcan Kaya dk. 84), Regattin, Avramovski (Ethemi dk. 53), Eysseric, Thuram, Bruno

Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Malle, Cebrail Karayel, Mert Çölgeçen, Arda Çolak, Semih Akyıldız

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Wesley (dk. 23 pen.), Gray (dk. 87) (Fatih Karagümrük), Bruno (dk. 39 pen.) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Göktan Gürpüz, Djilobodji (Fatih Karagümrük), Conte, Eysseric (Iğdır FK) - İSTANBUL