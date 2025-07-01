Karagümrük, Marcel Licka ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, Çek teknik direktör Marcel Licka ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Licka, kariyerinde daha önce Dynamo Brest, Orenburg ve Dinamo Moskova takımlarını çalıştırdı.
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