Karagümrük, Marcel Licka ile Anlaştı

SÜPER Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlılar teknik direktörlük görevine Çekyalı teknik adam Marcel Licka'yı getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, Teknik Direktör Marcel Licka ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Marcel Licka'ya ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."
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