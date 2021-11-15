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'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! - Son Dakika

'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!

15.11.2021 14:45
'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!

Lille'de son zamanlarda istenmeyen adam haline gelen Burak Yılmaz için Galatasaray nabız yokluyor. Terim'le arası açık olan Burak için kaptan Arda'nın devreye girdiği öğrenildi.

Geçen sezon Lille şampiyonluğunun en büyük mimarlarından olan Burak, bu sezon hiç beklemediği tepkileri görüyor. Burak'ın bu sezon ıslıklandığı maçlar oldu. Tartışılan isim haline geldi.

'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! Burak Yılmaz transferinde Arda Turan devreye girdi

YURT DIŞINI DÜŞÜNÜYOR

Burak Yılmaz'ın tercihi Avrupa'da kariyerini sürdürmekten yana. Milli golcüyü isteyen bazı İtalyan takımları da var.

'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! Burak Yılmaz transferinde Arda Turan devreye girdi

ARDA DEVREYE GİRDİ

Net bir golcü ihtiyacı olan Galatasaray'ın gündemine Burak ismi geldi. Kaptan Arda'nın, Burak'la arası açık olan Fatih Terim'i bu konuda yumuşattığı belirtildi. Yardımcı antrenör Selçuk İnan da Burak transferine olumlu bakıyor.

'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! Burak Yılmaz transferinde Arda Turan devreye girdi

DEVRE ARASI GÖRÜŞECEKLER

Devre arası transfer döneminde Burak Yılmaz ve Fatih Terim'in bir görüşme yapacağı aktarıldı.

'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor!

Burak Yılmaz, Fatih Terim, Galatasaray, Lille, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 'Karam tayfa' Galatasaray'da buluşuyor! - Son Dakika
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