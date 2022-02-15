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Karaman'da gençler güreş grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika

Karaman'da gençler güreş grup müsabakaları sona erdi

15.02.2022 16:22
Karaman'da gençler güreş grup müsabakaları sona erdi

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen okul sporları Gençler B Güreş grup müsabakaları sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen okul sporları Gençler B Güreş grup müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları faaliyet programı kapsamında yer alan ve Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okullar arası Gençler B Güreş grup müsabakaları Yunus Emre Spor Salonu'nda serbest stilde yapılan son gün maçlarının ardından sona erdi. 3 gün süren ve yüzün üzerinde sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereye giren sporcular ileri bir tarihte düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

3 gün süren müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, Türkiye Şampiyonasında illerini temsil edecek sporculara başarılar diledi. - KARAMAN

Karaman'da gençler güreş grup müsabakaları sona erdi

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Karaman, okullar, gençlik, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karaman'da gençler güreş grup müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor


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