Karaman FK, Altay'ı Eledi

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,
STAT: Alsancak Mustafa Denizli
HAKEMLER: Tarık Güldal, Yusuf Şimşek, Anıl Küçükkaraca
ALTAY: Semih - Kuban, Hikmet (Dk. 86 Sefa), Salih (Dk. 78 Yusuf), Mert (Dk. 78 Yunus Efe), İsa Toygar, Ege, Emre (Dk. 68 Enes), Mehmet Nur, Ali (Dk. 78 Ünal), Onur Yıldız
KARAMAN FK: Mertcan Dağlı – Abdullah (Dk. 70 Mehmet Önecek), Mehmet Bağcı, Ömer Faruk, Cihat, Abdulkadir, Resul, Özdilek (Dk. 46 Polat), Anıl (Dk. 78 Cem), Berkay (Dk. 46 İlke), Sabrican (Dk. 46 Hüseyin Mert)
GOL: Dk. 66 İlke (Karaman FK)
SARI KARTLAR: Hikmet, Mehmet Nur (Altay)
Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Altay, evinde Karaman FK'ya 1-0 yenilerek kupadan elendi. Maçın tek golünü konuk ekip adına 66'ncı dakikada penaltıdan İlke Tankul kaydetti.
8'inci dakikada ev sahibi ekipten Ali ceza sahası dışından vurdu, top yandan dışarı gitti.
19'uncu dakikada Karaman FK'da serbest vuruştan Resul'un vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.
İlk yarı 0-0 sona erdi.
64'üncü dakikada Altay'ın soldan kazandığı kornerde Emre ceza sahasına ortaladı, arka direkteki Kuban'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.
66'ncı dakikada Hikmet ceza sahasında Polat'ı indirdi. Hakem Tarık Güldal penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan İlke takımını öne geçirdi: 0-1.
68'inci dakikada Abdulkadir ceza sahasına sağdan girip vurdu, top yan direğe çarpıp auta çıktı.
69'uncu dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Semih'ten sıyrılan İlke'nin vuruşunda Kuban topu çizgiden çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay'ı 1-0 mağlup eden Karaman FK, tur atlayan taraf oldu.
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