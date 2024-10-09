Karaman FK, Altay'ı Eledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karaman FK, Altay'ı Eledi

Türkiye Kupası 2. Tur'da Altay, Karaman FK'ya 1-0 yenilerek kupadan elendi.

09.10.2024 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Tarık Güldal, Yusuf Şimşek, Anıl Küçükkaraca

ALTAY: Semih - Kuban, Hikmet (Dk. 86 Sefa), Salih (Dk. 78 Yusuf), Mert (Dk. 78 Yunus Efe), İsa Toygar, Ege, Emre (Dk. 68 Enes), Mehmet Nur, Ali (Dk. 78 Ünal), Onur Yıldız

KARAMAN FK: Mertcan Dağlı – Abdullah (Dk. 70 Mehmet Önecek), Mehmet Bağcı, Ömer Faruk, Cihat, Abdulkadir, Resul, Özdilek (Dk. 46 Polat), Anıl (Dk. 78 Cem), Berkay (Dk. 46 İlke), Sabrican (Dk. 46 Hüseyin Mert)

GOL: Dk. 66 İlke (Karaman FK)

SARI KARTLAR: Hikmet, Mehmet Nur (Altay)

Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde Altay, evinde Karaman FK'ya 1-0 yenilerek kupadan elendi. Maçın tek golünü konuk ekip adına 66'ncı dakikada penaltıdan İlke Tankul kaydetti.

8'inci dakikada ev sahibi ekipten Ali ceza sahası dışından vurdu, top yandan dışarı gitti.

19'uncu dakikada Karaman FK'da serbest vuruştan Resul'un vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

64'üncü dakikada Altay'ın soldan kazandığı kornerde Emre ceza sahasına ortaladı, arka direkteki Kuban'ın kafa vuruşunda top yan direkten döndü.

66'ncı dakikada Hikmet ceza sahasında Polat'ı indirdi. Hakem Tarık Güldal penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan İlke takımını öne geçirdi: 0-1.

68'inci dakikada Abdulkadir ceza sahasına sağdan girip vurdu, top yan direğe çarpıp auta çıktı.

69'uncu dakikada karşı karşıya pozisyonda kaleci Semih'ten sıyrılan İlke'nin vuruşunda Kuban topu çizgiden çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Altay'ı 1-0 mağlup eden Karaman FK, tur atlayan taraf oldu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Karaman, 3-sayfa, Futbol, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karaman FK, Altay'ı Eledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 19:23:23. #1.13#
SON DAKİKA: Karaman FK, Altay'ı Eledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.