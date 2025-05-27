Karateciler için burs imkanı

Yeşilyurt Geleceğim Koleji ile Türkiye Karate Federasyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, karate sporuna gönül vermiş lisanslı sporculara özel eğitim destekleri sağlanacak. Yapılan protokol kapsamında; Türkiye Karate Federasyonu lisansına sahip sporcular, Yeşilyurt Geleceğim Koleji'nde yüzde 50 burslu eğitim alabilecekler. C seviyesi ve üzeri Milli Sporcu Belgesi bulunan sporculara yüzde 60 burs imkanı tanınacak ve Dünya ve Avrupa Şampiyonu karatecileri ise yüzde 100 burs ile Yeşilyurt Geleceğim Koleji'nde öğrenim görme hakkına sahip olacaklar.

Türkiye Karate Federasyonu'na iki yeni sponsor

Türkiye Karate Federasyonu, bir başka iş birliği anlaşmasını da Açı Özel Öğretim Kurumları ile gerçekleştirdi. İki kurum arasında yapılan anlaşmaya göre sporcular şartlara bağlı olarak yine yüzde 50, 60 ve tam burslu olarak öğrenim hakkına sahip olacaklar. - İSTANBUL