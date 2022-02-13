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Kardemir Karabükspor: 4-0 - Son Dakika

Kardemir Karabükspor: 4-0

13.02.2022 15:09
Kardemir Karabükspor: 4-0

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Sercan Karaca (xx), Mehmet Yılmaz Çalışır (xx), Abdulkadir Yılmazoğlu (xx)KARŞIYAKA: Yusuf (xx) - Ertuğrul (xx), Aykut (xx), Cenk (xxx), Özgür (xx), Fatih Ergen (xx) (Dk. 69 Caner xx), Mustafa Aşan (xxx), Samican (xxx) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Sercan Karaca (xx), Mehmet Yılmaz Çalışır (xx), Abdulkadir Yılmazoğlu (xx)KARŞIYAKA: Yusuf (xx) - Ertuğrul (xx), Aykut (xx), Cenk (xxx), Özgür (xx), Fatih Ergen (xx) (Dk. 69 Caner xx), Mustafa Aşan (xxx), Samican (xxx) (Dk. 56 Fatih Taşdelen xx), Furkan (xxx), Abdülkadir (xx) (Dk. 46 Barış xxx), Can (xx) (Dk. 79 Kerem xxx)KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay (x) - Sezer (x), Doğukan (xx), Melih (x) (Dk. 77 Hasan x), Serkan (xx), Ahmet (xx), Furkan Övün (x) (Dk. 46 Furkan Can x), Ali Kemal (x), Mustafa (x), Davut (x) (Dk. 46 Seyithan x), Uğurcan (x) (Dk. 84 Muhammed)GOLLER: Dk. 1 Samican, Dk. 46 Barış, Dk. 87 Furkan, Dk. 90 Cenk (Karşıyaka)      SARI KARTLAR: Mustafa Aşan (Karşıyaka) - Serkan, Ahmet, Mustafa, Doğukan (Karabükspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Karşıyaka, 22'nci haftada konuk ettiği son sıradaki Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini ilk yarıda Samican, ikinci yarıda ise Barış, Furkan ve Cenk kaydetti. Bu sonuçla 7 haftalık galibiyet özlemi sona eren Karşıyaka 26 puana ulaşırken, Karabükspor 1 puanda kaldı. Karşıyaka, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki ilk galibiyetini aldı.1'inci dakikada Karşıyaka öne geçti. Sağdan kazanılan kornerde Fatih Ergen'le paslaşan Samican ceza sahasına girip çaprazdan düzgün vurdu, top ağlarla buluştu: 1-0.20'nci dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Karşıyaka kalecisi Yusuf'un hatalı pasında topla buluşan Ahmet, boş kale yerine meşin yuvarlağı yandan auta yolladı.22'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Özgür yerden kesti, kalesini terk eden kaleci Olcay'ın kolunun altından geçen topa bomboş pozisyonda Samican vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.45+2'nci dakikada Can'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fatih Ergin'in yerden şutunda kaelci Olcay topu son anda kornere çeldi.46'ncı dakikada Karşıyaka 2'nci golü buldu. Sağdan Furkan'ın ortasında arka direkte Barış kafayla topu filelere gönderdi: 2-0.67'nci dakikada Mustafa Aşan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Fatih Taşdelen'in vuruşunda Olcay gole izin vermedi.87'nci dakikada sağdan Barış'ın ortasında arka direkte topla buluşan Kerem çizgiye inip yerden kesti, Furkan düzgün bir vuruşla farkı 3'e çıkardı: 3-0.90'ıncı dakikada sağdan Barış'ın ortasında ceza sahasında Cenk kafa vuruşuyla fileleri sarstı: 4-0.

Karşıyaka sahadan 4-0 galip ayrıldı.


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Kardemir Karabükspor, Mustafa Aşan, Karşıyaka, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kardemir Karabükspor: 4-0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Kardemir Karabükspor: 4-0 - Son Dakika
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