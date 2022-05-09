Karesi'de satranç heyecanı başlıyor - Son Dakika

19 Mayıs Gençlik haftası nedeniyle bu yıl 2.si düzenlenecek olan Gençlik Haftası Elo Satranç Turnuvası 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen 2. Karesi 19 Mayıs Gençlik Haftası Elo Satranç Turnuvası, 14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Son başvuru tarihi 12 Mayıs günü sona erecek olan turnuva Alparslan Türkeş Spor Kompleksinde yapılacak.

Turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) lisansına sahip, 2021-2022 yılı vizesi yapılmış ve 2015 öncesi doğan ve 2199 ve altında ELO puanına sahip sporcular katılabilecek. Başvuruların www.balikesir.tsf.org.tr adresinde yapılacak olan turnuvada dereceye girenlerde ödüllendirilecek. Turnuvada 1. ye kupa-madalya ve bin 500 TL., 2. ye kupa-madalya ve bin 250 TL, 3. ye ise kupa-madalya ve bin TL ödül verilecek.

Karesi Belediyesi'nin kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlere önem verdiğini söyleyen Başkan Dinçer Orkan, genç sporcuları turnuvaya davet etti. Başkan Orkan, sporculara başarılar diledi. - BALIKESİR