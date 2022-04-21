Kars'ta BAL Ligi'ne çıkacak takım hafta sonu belli olacak - Son Dakika
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Kars'ta BAL Ligi'ne çıkacak takım hafta sonu belli olacak

21.04.2022 16:05
Kars'ta BAL Ligi'ne çıkacak takım hafta sonu belli olacak

Kars Büyükler Amatör Lig şampiyonu Serhat Kars Spor ile Kars 36 Spor hafta sonu BAL ligi çıkmak için Play-Out karşılaşması oynayacak.

Kars Büyükler Amatör Lig şampiyonu Serhat Kars Spor ile Kars 36 Spor hafta sonu BAL ligi çıkmak için Play-Out karşılaşması oynayacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 6'ıncı sırada tamamlayan Kars 36 Spor ile Serhat Kars Spor BAL Ligine çıkmak için Kafkas Üniversitesi Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda 24 Nisan 2022 Pazar günü saat 13.00'de karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmadan galip ayrılacak takım 2022-2023 futbol sezonunda Bal Ligi'nde Kars'ı temsil edecek.

Hafta sonu oynanacak olan Kars 36 Spor Serhat Kars Spor karşılaşmasına tüm sporseverler davet bedildi. - KARS

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Kafkas Üniversitesi, Serhat Kars, Amatör Lig, Kars, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kars'ta BAL Ligi'ne çıkacak takım hafta sonu belli olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta BAL Ligi'ne çıkacak takım hafta sonu belli olacak - Son Dakika
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