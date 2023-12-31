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Kars Valisi Ziya Polat, Gençlerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Kars Valisi Ziya Polat, Gençlerle Bir Araya Geldi

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, hafta sonunu gençlere ayırdı. Polat, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Halitpaşa Spor Salonu, Buz Sporları Salonu ve İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda gençlerle bir araya gelerek, çalışmalarını izledi ve destek verdi.

Kars Valisi Ziya Polat, Gençlerle Bir Araya Geldi
31.12.2023 - 11:55,  Güncelleme: 11:56
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Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, hafta sonunu gençlere ayırdı.

Polat, ilk olarak Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'na giderek incelemelerde bulundu.

Daha sonra Halitpaşa Spor Salonu'nda voleybol kursu görmekte olan öğrencileri ziyaret destek, öğrencilerle voleybol oynadı.

Polat, Buz Sporları Salonu'nu da ziyaret ederek incelemelerde bulunmasının ardından curling kursu öğrencileriyle bir araya gelerek, çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı ve öğrencilerin çalışmalarına katıldı.

Polat, son olarak İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda halk oyunları kursuna katılan öğrencilerle bir araya gelerek, çalışmalarını izledi. Gençler bir süre sohbet eden Polat, daha sonra salondan ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA
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