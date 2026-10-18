Karşıyaka Ayvalıkgücü deplasmanında golsüz berabere kalıp puanını 8'e çıkardı

Karşıyaka Ayvalıkgücü deplasmanında golsüz berabere kalıp puanını 8'e çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanında golsüz berabere kaldı. Maçta iki ekip de bulduğu fırsatları değerlendiremezken, Ayvalıkgücü Belediyespor'un puanı 13'e, Karşıyaka'nın puanı 8'e yükseldi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçta Kepezspor (D) ve Eskişehir Anadolu SF takımlarını 1-0 yenerek çıkışa geçen Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da maç boyunca girdikleri gol pozisyonlarını gole çeviremedi ve maç başladığı gibi sona erdi. Bu sonucun ardından Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 13 yaparken, Karşıyaka ise 8 puana yükseldi.
Kaynak: DHA
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