Karşıyaka Ayvalıkgücü deplasmanında golsüz berabere kalıp puanını 8'e çıkardı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçta Kepezspor (D) ve Eskişehir Anadolu SF takımlarını 1-0 yenerek çıkışa geçen Karşıyaka, Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı. İki takım da maç boyunca girdikleri gol pozisyonlarını gole çeviremedi ve maç başladığı gibi sona erdi. Bu sonucun ardından Ayvalıkgücü Belediyespor puanını 13 yaparken, Karşıyaka ise 8 puana yükseldi.