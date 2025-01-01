Karşıyaka Basketbol'da Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka Basketbol'da Ayrılıklar Devam Ediyor

Karşıyaka Basketbol\'da Ayrılıklar Devam Ediyor

Karşıyaka Basketbol, maddi sorunlar nedeniyle Jerry Boutsiele'dan sonra Damien Jefferson ile yolları ayırdı.

01.01.2025 14:54
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Karşıyaka Basketbol'da, Jerry Boutsiele Boutsiele'dan sonra Damien Jefferson da tek taraflı olarak sözleşmesini feshetti

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka Basketbol'da maddi sorunlardan dolayı sular durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde yeşil-kırmızılı camianın ileri gelen isimleri aralarında topladıkları maddi kaynakla yabancı oyuncuların maaşlarını yatırsa da ayrılıkların önüne geçemedi. Ödenen maaşlar sonrasında İzmir ekibinde takımın dağılma tehlikesi geçse de münferit olarak ayrılıklar devam ediyor. Karşıyaka'da, A. Efes karşılaşmasının hemen öncesinde Jerry Boutsiele takımdan ayrılan ilk isim olmuştu. Fransız pivottan sonra İzmir ekibinde ikinci ayrılan isim ise Damien Jefferson oldu. ABD'li oyuncu, ihtar süresinin son günü maaşının yatırılmasına rağmen bazı gerekçelerden dolayı sözleşmesini feshetti. Böylece yeşil-kırmızılı ekipte maddi problemlerden dolayı takımdan ayrılanların oyuncuların sayısı ikiye çıktı.

Karşıyaka, FIBA'ya gidecek

Ödemeler konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle takımdan ayrılan Damien Jefferson'nın kariyerine Avrupa'da değil ülkesi olan ABD'de devam etmeyi planladığı ifade edildi. Alacağının ödenmesine rağmen İzmir'den ayrılan Damien Jefferson için yeşil-kırmızılılar, FIBA'ya başvuracak. Pazar günü lider Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Karşıyaka'nın elinde sadece 4 yabancı oyuncu kaldı. İzmir temsilcisinde yerli oyuncuların dışında kadroda McCollum, Russell, McDermott ve Webb bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Basketbol, Finans, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Basketbol'da Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika

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