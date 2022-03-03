Karşıyaka'da Abdülkadir sustu - Son Dakika
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Karşıyaka'da Abdülkadir sustu

03.03.2022 11:27
Karşıyaka'da Abdülkadir sustu

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayıp düşme korkusunu üzerinden atamayan Karşıyaka'da takımın en skorer ismi Abdülkadir, haftalardır suskun kaldı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı yaşayıp düşme korkusunu üzerinden atamayan Karşıyaka'da takımın en skorer ismi Abdülkadir, haftalardır suskun kaldı. Sezon başında Kırşehir Belediyespor'dan transfer edilen 28 yaşındaki forvet, ilk yarıda 6 kez ağları sarsarak takımın en golcüsü oldu. İkinci yarının ilk haftasında Esenler Erokspor önünde takımını öne geçiren gole imza atıp gol sayısını 7'ye çıkaran tecrübeli oyuncu, ardından 6 maçtır skor üretemedi.

Ara transfer döneminde Can Muhammet ve Fatih Taşdelen'in alınmasıyla santrfordan forvet arkasına çekilen Abdülkadir, bu sezon ilk kez 6 maç üst üste gol atamazken, Kaf-Kaf bu periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Grupta bu hafta cumartesi günü üst üste 8 mağlubiyet alan, son 17 maçın 16'sını kaybederek 4 puanla kurtuluş umutlarını tüketen düşme hattındaki Ceyhanspor'a konuk olacak Karşıyaka, kazanıp çıkışa geçmek istiyor. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Fatih Ergen, Aykut ve Kerem yine görev yapamayacak.


- İzmir
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Kırşehir Belediyespor, Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Abdülkadir sustu - Son Dakika


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