Karşıyaka\'da Ayrılıklar Devam Ediyor

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Karşıyaka Basketbol'da, Jerry Boutsiele ve Damien Jefferson'dan sonra James Webb'in de yeşil-kırmızılı takımda yol ayrımında olduğu öğrenildi.

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka'da şu ana kadar başarılı sonuçlar alınsa da takım içerisindeki krizler bitmiyor. Kısa süre önce olağanüstü genel kurula imza atan yeşil-kırmızılı kulüpte ayrılıklar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde camianın ileri gelen isimleri, aralarında maddi kaynak oluşturarak yabancı oyuncuların maaşlarını yatırsa da takımın dağılmasının önüne geçemedi. İlk olarak Jerry Boutsiele İzmir'den ayrılırken daha sonra da Damien Jefferson takıma veda eden ikinci isim oldu. Ayrılan oyuncular kervanına son olarak James Webb'in de dahil olması bekleniyor. ABD'li oyuncunun EuroLeague'de mücadele eden ALBA Berlin'le anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki son detayların giderilmesinin ardından 31 yaşındaki uzun forvet oyuncusunun Alman ekibine imza atması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Karşıyaka, kısa bir süre içerisinde üçüncü oyuncusunu da kaybetmiş olacak.

James Webb, Karşıyaka formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 12 maçta 15.3 sayı, 6.7 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalarken, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 10.2 sayı, 5.5 sayı ve 1.3 asist ortalamalarına imza attı. - İZMİR