Karşıyaka'da Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka'da Ayrılıklar Devam Ediyor

Karşıyaka\'da Ayrılıklar Devam Ediyor

Karşıyaka Basketbol, James Webb'in ALBA Berlin'e imza atma aşamasında olduğunu öğrenildi.

03.01.2025 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Basketbol'da, Jerry Boutsiele ve Damien Jefferson'dan sonra James Webb'in de yeşil-kırmızılı takımda yol ayrımında olduğu öğrenildi.

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka'da şu ana kadar başarılı sonuçlar alınsa da takım içerisindeki krizler bitmiyor. Kısa süre önce olağanüstü genel kurula imza atan yeşil-kırmızılı kulüpte ayrılıklar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde camianın ileri gelen isimleri, aralarında maddi kaynak oluşturarak yabancı oyuncuların maaşlarını yatırsa da takımın dağılmasının önüne geçemedi. İlk olarak Jerry Boutsiele İzmir'den ayrılırken daha sonra da Damien Jefferson takıma veda eden ikinci isim oldu. Ayrılan oyuncular kervanına son olarak James Webb'in de dahil olması bekleniyor. ABD'li oyuncunun EuroLeague'de mücadele eden ALBA Berlin'le anlaşma aşamasında olduğu öğrenildi. Taraflar arasındaki son detayların giderilmesinin ardından 31 yaşındaki uzun forvet oyuncusunun Alman ekibine imza atması bekleniyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda Karşıyaka, kısa bir süre içerisinde üçüncü oyuncusunu da kaybetmiş olacak.

James Webb, Karşıyaka formasıyla Basketbol Süper Ligi'nde 12 maçta 15.3 sayı, 6.7 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları yakalarken, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 6 maçta 10.2 sayı, 5.5 sayı ve 1.3 asist ortalamalarına imza attı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, ALBA Berlin, James Webb, Basketbol, Karşıyaka, Güncel, izmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
12:47 Ferdi Tayfur’un cenazesi İstanbul’a getirildi Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi
11:42 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin 3 gün boyunca işkence edilen şahıs: 11 duruşma görüldü, suçlular cezasını çeksin
10:17 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak İşte kalem kalem yeni maaşlar 2025 yılında hangi memur ne kadar alacak? İşte kalem kalem yeni maaşlar
09:59 Aralık ayı enflasyonu açıklandı İşte memur ve emeklinin zam oranı Aralık ayı enflasyonu açıklandı! İşte memur ve emeklinin zam oranı
18:47 Bakan Fidan: Suriye’nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli Bakan Fidan: Suriye'nin bütünlüğünü tehdit edenler ülkeyi terk etmeli
18:43 Elias Jelert’e Premier Lig’den talip çıktı Elias Jelert'e Premier Lig'den talip çıktı
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:12 20 yıllık sır Müge Anlı’da çözüldü: Canlı yayında gözaltı 20 yıllık sır Müge Anlı'da çözüldü: Canlı yayında gözaltı
18:11 Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü Eski Beşiktaşlı Muhayer Oktay, amatöre kadar düştü
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:48 “Fergio House“un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi "Fergio House"un kurucusu tahliye olduktan sonra tekrar yılbaşı partisi düzenledi
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
17:38 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı 22 yaş fark tepki çekmişti... Bülent Şakrak eleştirileri tiye aldı
17:20 Süper Lig’de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan’ı kadrosuna kattı Süper Lig'de yılın ilk transferi: Eyüpspor, Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2025 14:23:54. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Ayrılıklar Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.