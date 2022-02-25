Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi - Son Dakika
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Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi

25.02.2022 13:59
Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi

Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleşen divan genel kurulunda divan kurulu başkanlığına Atakan Karakaplan seçildi.

Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde gerçekleşen divan genel kurulunda divan kurulu başkanlığına Atakan Karakaplan seçildi. Karakaplan ve listesi 85 oyla divan yönetimine gelirken, diğer aday Semih Türetken ve listesi 81 oy aldı. Karakaplan'ın divan başkanlık kurulu Semra Aksu, Ekrem Güçsav, Hüseyin Hamamcı, Osman Avcı, Mustafa Başman, Hakan Düzdemir, Tevfik Çelti, Mustafa Karluk, Ali Celal Ergin, Müjdat Uyar, Kaan Akacun, Fatih Diniz,  Müjdat Özbalkan, Vehbi Moğol, Hakan Cevdet Özduran, Ahmet Avni Demir isimlerinden oluştu.

Genel kurula Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı da katıldı. Büyükkarcı, üyelerin kulübün mevcut borcu ve kulüpten alacağıyla ilgili soruları üzerine detaylı borcu mali genel kurulda üyelere sunacağını, kulübe verdiği paranın 25-30 milyon TL civarında olup, alacakları için gelirlere temlik koymadığını açıkladı. Büyükkarcı, futbol takımının 3'üncü Lig'de amatör kümeye düşme sınırına yaklaşmasıyla ilgili soruya ise işlerin istedikleri gibi gitmediği ancak takımı düzlüğe çıkaracakları cevabını verdi.

REVİRE DÖNDÜ

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattının averajla tek basamak üzerindeki Karşıyaka, pazar günü Gümüşhanespor'u ağırlayacağı kritik maç öncesi sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı. Sol bek Burak ve yedek kaleci Yunus'un sezonu daha önce kapattığı yeşil-kırmızılılarda Fatih Ergen, Kerem ve Aykut dizlerindeki sakatlık nedeniyle tedavi görüyor. Cenk'in de ayak baş parmağındaki sakatlık nedeniyle tedavisi sürüyor.


Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi
Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi
Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi
Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi
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Hüseyin Hamamcı, Karşıyaka, Evlilik, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da divanda Karakaplan dönemi - Son Dakika


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