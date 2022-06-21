Karşıyaka'da Güraçar'dan imza

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, teknik direktör Erman Güraçar'ın devam eden sözleşmesini 2+1 yıllığına yeniledi. KSK Fan Zone'da düzenlenen imza törenine Başkan Turgay Büyükkarcı, Futbol Şube Başkanı İrfan Ilgazlı, Asbaşkan Ahmet Dördüncü, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Başkan Turgay Büyükkarcı törende, "İnandığımız istikrar doğrultusunda çok sevdiğimiz hocamızla sözleşme yapıyoruz. Biz yönetim olarak istikrarın başarıyı getirdiğine inanıyoruz. Çok sevdiğimiz hocamızla 2+1 yıllığına sözleşme imzalıyoruz. Bizim işimiz taraftarın başını dik tutmak, onları gururlandırmak. Basketboldaki gibi yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz. Erman hocamızla yeni bir maceraya başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Geçen yıl zor bir görevi devralıp Erman Güraçar'la güzel bir süreç yaşadıklarını belirten şube başkanı İrfan Ilgazlı, "Yeni sözleşmemizi imzalarken hocamıza çok inanıyoruz. İnşallah bu yıl gerekeni yapacağız, şampiyonluk bizim olacak" diye konuştu. "Burası 110 yıllık bir camia, bir futbol takımı değil spor kulübü" diyen Güraçar, "Bu koltuk kimseye kolay nasip olmuyor. Geçen sezon 15 haftalık performansımız yeterli değil. Biz daha iyisini yapmak istiyoruz Bulunduğumuz kategoriden çıkmak kolay değil ama adım adım ilerleyeceğiz. İstikrarı sürdürüp sezon sonunda hedefe ulaşacağız. Ben ve ekibim bu onurlu görevin karşılığını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"Yeni sezon öncesi iç transferi tamamlayıp dış transferde henüz adım atmayan yeşil-kırmızılılarda teknik adam olarak en sevmediği dönemin transfer dönemi olduğunu belirten Erman Güraçar, "Transfer yapacağız ama Karşıyaka'nın havaya atılacak parası yok. Transfer maddi ve sportif olarak yapılır. Transferi 3 aydır çalışıyoruz. Birçok görüşme yaptık. Birçok oyuncu Karşıyaka'da forma giymek istiyor ama şartları da bize uyması, bu formanın ağırlığını kaldıracak isimler olması lazım. Şu an sonuçlanan yok, transfer süreç de alabilir, yarın da bitebilir" dedi.

"Teknik adamların kulübe hizmeti sadece saha içinde kalmamalı" diyen tecrübeli teknik adam, "Tesislerimiz biraz tabiri izbe kalmıştı. Günümüz şartlarını karşılayacak tesis gerekiyordu. Şu an tesislerimizde ciddi bir yenileme yapılıyor. Karşıyaka Spor Kulübü pırıl pırıl tesislere kavuşacak. Bir oyuncu almayıp, bir kampa gitmeyip buraya yatırım yapıyoruz. Bunlar bir kulübün geleceği için çok doğru adımlar" şeklinde konuştu.