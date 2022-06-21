Karşıyaka'da Güraçar'dan imza - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka'da Güraçar'dan imza

21.06.2022 19:54
Karşıyaka'da Güraçar'dan imza

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, teknik direktör Erman Güraçar'ın devam eden sözleşmesini 2+1 yıllığına yeniledi.

TFF 3'üncü Lig'de Karşıyaka, teknik direktör Erman Güraçar'ın devam eden sözleşmesini 2+1 yıllığına yeniledi. KSK Fan Zone'da düzenlenen imza törenine Başkan Turgay Büyükkarcı, Futbol Şube Başkanı İrfan Ilgazlı, Asbaşkan Ahmet Dördüncü, yöneticiler ve taraftarlar katıldı. Başkan Turgay Büyükkarcı törende, "İnandığımız istikrar doğrultusunda çok sevdiğimiz hocamızla sözleşme yapıyoruz. Biz yönetim olarak istikrarın başarıyı getirdiğine inanıyoruz. Çok sevdiğimiz hocamızla 2+1 yıllığına sözleşme imzalıyoruz. Bizim işimiz taraftarın başını dik tutmak, onları gururlandırmak. Basketboldaki gibi yeni bir hikaye yazmak için yola çıkıyoruz. Erman hocamızla yeni bir maceraya başlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Geçen yıl zor bir görevi devralıp Erman Güraçar'la güzel bir süreç yaşadıklarını belirten şube başkanı İrfan Ilgazlı, "Yeni sözleşmemizi imzalarken hocamıza çok inanıyoruz. İnşallah bu yıl gerekeni yapacağız, şampiyonluk bizim olacak" diye konuştu. "Burası 110 yıllık bir camia, bir futbol takımı değil spor kulübü" diyen Güraçar,  "Bu koltuk kimseye kolay nasip olmuyor. Geçen sezon 15 haftalık performansımız yeterli değil. Biz daha iyisini yapmak istiyoruz Bulunduğumuz kategoriden çıkmak kolay değil ama adım adım ilerleyeceğiz. İstikrarı sürdürüp sezon sonunda hedefe ulaşacağız. Ben ve ekibim bu onurlu görevin karşılığını vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR"Yeni sezon öncesi iç transferi tamamlayıp dış transferde henüz adım atmayan yeşil-kırmızılılarda teknik adam olarak en sevmediği dönemin transfer dönemi olduğunu belirten Erman Güraçar, "Transfer yapacağız ama Karşıyaka'nın havaya atılacak parası yok. Transfer maddi ve sportif olarak yapılır. Transferi 3 aydır çalışıyoruz. Birçok görüşme yaptık. Birçok oyuncu Karşıyaka'da forma giymek istiyor ama şartları da bize uyması, bu formanın ağırlığını kaldıracak isimler olması lazım. Şu an sonuçlanan yok, transfer süreç de alabilir, yarın da bitebilir" dedi.

"Teknik adamların kulübe hizmeti sadece saha içinde kalmamalı" diyen tecrübeli teknik adam, "Tesislerimiz biraz tabiri izbe kalmıştı. Günümüz şartlarını karşılayacak tesis gerekiyordu. Şu an tesislerimizde ciddi bir yenileme yapılıyor. Karşıyaka Spor Kulübü pırıl pırıl tesislere kavuşacak. Bir oyuncu almayıp, bir kampa gitmeyip buraya yatırım yapıyoruz. Bunlar bir kulübün geleceği için çok doğru adımlar" şeklinde konuştu.


YORUMLAR
500
Eski Karşıyakalı Battal futbola dönüyor Eski Karşıyakalı Battal futbola dönüyor Karşıyaka'nın gözü Kerem'de Karşıyaka'nın gözü Kerem'de
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Güraçar'dan imza - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:13 Marmaris'teki yangının çıkış nedeni araştırılıyor! Sabotaj ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi
01:09 Belediye Başkanı Oktay, Marmaris'teki yangınla ilgili son durumu paylaştı: Zor bir gece bizi bekliyor
00:31 AhsenTV sunucusu Bülent Yapraklıoğlu Eminönü'nde saldırıya uğradı
00:23 Fatih Karagümrük, dünyaca ünlü futbolcu Aaron Ramsey için harekete geçti
00:19 Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti
00:13 Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın hızla yayılıyor! Bakan Soylu ve Bakan Kirişçi bölgeye gidecek
00:02 Kıbrıs'tan acı haber geldi! Araç kazası sonucu 1 askerimiz şehit düştü
23:51 Domenec Torrent, sarı-kırmızılı taraftarlara sosyal medya hesabından veda etti! Gelen yorumlar ise teknik adamı şaşırttı
23:16 Hakan Çalhanoğlu'na Paris Saint-Germain talip oldu! Mbappe ve Messi ile takım arkadaşı olacak
22:48 FK Haugesund ile Stromsgodset IF arasında oynanan maçta deplasman tribünündeki bir taraftar mastürbasyon yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 01:45:33. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'da Güraçar'dan imza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement