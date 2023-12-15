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Karşıyaka'da Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan İstifa Etti - Son Dakika
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Karşıyaka'da Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan İstifa Etti

Karşıyaka'da vergi ve SGK borçlarının ödenmemesiyle başlayan tartışmanın ardından Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace istifa etti. Kamu borçlarını eski yönetim döneminde yapılandıran Karşıyaka'da borçlar ödenemediği gibi güncel SGK ödemeleri de yapılmadı.

Karşıyaka\'da Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan İstifa Etti
15.12.2023 - 13:04,  Güncelleme: 13:14
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Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

SEZON başında olağanüstü kongreye giderek liglerde maratona tarihinin mali olarak en güçlü isimlerinin yer aldığı yeni yönetimle başlayan İzmir temsilcisi Karşıyaka'da vergi ve SGK borçlarının ödenmemesiyle başlayan tartışmanın ardından Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Cenk Karace istifa etti. Kamu borçlarını eski yönetim döneminde Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırarak 120 takside böldüren Karşıyaka'da geçen ay 30 Kasım tarihine kadar yatırılması gereken 1.1 milyon TL civarındaki vergi ve SGK borcu taksiti ödenemedi. Kamu borçlarını Spor Toto gelirlerinden ödemeyi planlayan yeşil-kırmızılı kulüpte 10 milyon TL civarında tutan güncel SGK ödemelerinin de yapılmadığı öğrenildi.

Geçen ay teknik direktör arayışlarının maliyet engeli nedeniyle sonuçsuz kaldığı belirtilen, yönetimde gerginlik yaşayıp 2 aydır ana yönetim toplantısı yapmayan Kaf-Kaf'ta kulübün eski başkanlarından da olan Cenk Karace, tepkiler üzerine mali işler sorumluluğundan istifa kararı aldı. Kararını Başkan Azat Yeşil ve yönetime bildiren Karace'nin yönetimden ise istifa etmeyeceği öğrenildi. Cenk Karace'nin daha önce sosyal medyada kendisini eleştiren Ufuk Kent isimli bir taraftardan şikayetçi olduğu da ortaya çıkarken, sosyal medyadaki taraftar siteleri, Kent'le ilgili 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapılmasına da, "Hepimizin adı Ufuk, soyadı Kent'tir" başlıklarıyla tepki gösterdi. Karşıyaka'da daha önce ekim ayındaki tüzük kongresinde başkanlık için gereken kulüp üyeliği süresini 3 aya düşüren maddenin geçirilmeye çalışılması da taraftarın tepkisini çekmiş, teklif geri çekilmişti.

Kaynak: DHA
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