Karşıyaka'da Nihat Mala Dönemi

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Karşıyaka Basketbol, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla genel menajerlik görevine Nihat Mala'nın getirildiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Haluk Yıldırım'la yollarını ayırdıktan sonra genel menajerlik görevine Nihat Mala'nın getirildiğini duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Basketbol kariyerine altyapımızdan yetişerek başlayan, takım kaptanlığımızı üstlenmiş, kulübümüzü A Milli Takım düzeyinde temsil etmiş, 1986-1987 sezonu lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğumuzun efsane kadrosunda yer almış, 2003-2012 yılları arasında kulübümüze genel menajer olarak önemli hizmetlerde bulunmuş Nihat Mala, basketbol şubemizde genel menajer olarak tam yetkili bir şekilde göreve getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR