TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi Bolu kampını sürdüren Karşıyaka 'nın oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Yeşil-kırmızılı ekip transferlerle güçlendirdiği kadrosuyla kampta 29 Temmuz'da 2'nci Lig ekibi Arnavutköy Belediyespor, 1 Ağustos'ta da yine 2'nci Lig'de yer alan Somaspor'la karşılaşacak. Dış transferde toplam 6 oyuncuyla anlaşan Karşıyaka'nın Çorum FK'dan geçen sezon kiralayıp bu sezon 3 yıllığına aldığı ofansif orta saha Kerem Pala ve Altınordu 'dan kaleci Enes Kalyoncu'nun transferleri kulüplerinden resmi evrak işlemleri tamamlanınca açıklanacak.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Karşıyaka'da rakipler netleşti - Son Dakika

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