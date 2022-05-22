Karşıyaka'da Taha profesyonel oldu

TFF 3'üncü Lig'de sezon tamamlandıktan sonra iç transfere yönelen Karşıyaka, U19 takımından santrfor Taha Yeşilbaş'ı profesyonel yaptı. Ümraniyespor altyapısından geçen sezon yeşil-kırmızılıların altyapısına katılan 19 yaşındaki Taha, Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan Karşıyaka'da ligde 10, Play-Off'ta 6 golle yıldızlaştı. Taha, İzmir temsilcisiyle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Karşıyaka, U19 takımından Taha gibi gençleri A takım bünyesine katarak sezon başında kampa götürecek.
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