Karşıyaka'da Taha profesyonel oldu - Son Dakika
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Karşıyaka'da Taha profesyonel oldu

22.05.2022 13:07
Karşıyaka'da Taha profesyonel oldu

TFF 3'üncü Lig'de sezon tamamlandıktan sonra iç transfere yönelen Karşıyaka, U19 takımından santrfor Taha Yeşilbaş'ı profesyonel yaptı.

TFF 3'üncü Lig'de sezon tamamlandıktan sonra iç transfere yönelen Karşıyaka, U19 takımından santrfor Taha Yeşilbaş'ı profesyonel yaptı. Ümraniyespor altyapısından geçen sezon yeşil-kırmızılıların altyapısına katılan 19 yaşındaki Taha, Bölgesel Gelişim U19 Ligi'nde final oynayan Karşıyaka'da ligde 10, Play-Off'ta 6 golle yıldızlaştı. Taha, İzmir temsilcisiyle 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Karşıyaka, U19 takımından Taha gibi gençleri A takım bünyesine katarak sezon başında kampa götürecek.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Taha profesyonel oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karşıyaka'da Taha profesyonel oldu - Son Dakika
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