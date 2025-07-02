Karşıyaka\'da Tolungüç Dönüşü

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde seçileli henüz 1 hafta olmadan kamu borcu taksitlendirmesi ödenemeyip bozulduğu için yol ayrımına gelen Başkan Aygün Cicibaş göreve devam ederse 3'üncü Lig'deki futbol takımının başına Soner Tolungüç'ü getirmek istiyor. Soner Tolungüç, Kaf-Kaf'la anlaşırsa 4.5 yıl sonra yuvaya dönecek. Yeşil-kırmızılılarda daha önce 1996-1997 sezonunda futbolcu olarak görev yapan 60 yaşındaki Tolungüç kulüpte 2 farklı dönemde teknik direktörlük yaptı. 2015-2016 sezonunun son haftalarında takım 1'inci Lig'de kurtuluş umudunu yitirdikten sonra göreve gelen Tolungüç, 2'nci Lig'de 2016-2017 sezonunun devre arasında ayrıldı.

Kaf-Kaf'la 2019-2020'de takım 3'üncü Lig'e düştükten sonra yeniden anlaşan tecrübeli teknik adam, o sezon Play-Off finali oynattığı yeşil-kırmızılılardan 2020-2021 sezonu içinde son kez ayrıldı. Soner Tolungüç, Karşıyaka'dan ayrıldıktan sonra kısa periyotlar halinde Sarıyer ve geçen sezon İskenderunspor'da çalıştı. Geçen sezonki kadrosu dağılan, transfer yasağı bulunan, mali ve idari açıdan belirsizliklerin de bir türlü son bulmadığı Karşıyaka'da Tolungüç'ün bu şartlarda görevi kabul edip etmeyeceği ise belirsiz.