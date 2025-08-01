Karşıyaka'da Yeni Sezon Hazırlıkları Hızlandı - Son Dakika
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Karşıyaka'da Yeni Sezon Hazırlıkları Hızlandı

Karşıyaka\'da Yeni Sezon Hazırlıkları Hızlandı
01.08.2025 11:39
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Karşıyaka, yeni sezon için transfer hamleleri yaparken, eski oyuncu Faruk Beşok ile anlaştı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen yıl ana sponsorunu kaybettikten sonra kadrosu dağılıp küme düşmekten camia desteğiyle kurtulan ligin köklü ekibi Karşıyaka'da yeni sezon öncesi harekat hızlı başladı. Uzun süre belirsizlik yaşayıp halen sponsoru netleşmeyen Kaf-Kaf'ta harekete geçen yönetim imzaları üst üste attırmaya başlarken, FIBA'daki lisans krizi de çözüldü. Transfere eski uzunları Merkezefendi Belediye Basket'ten Egemen Güven ve Galatasaray'dan Samet Geyik'i yuvaya döndürüp, iç transferde Mert Celep'le anlaşarak başlayan Karşıyaka, antrenörlük görevi için el sıkıştığı yine eski oyuncularından Faruk Beşok'la sözleşme imzaladı.

BEŞOK İMZALADI, YASAK AÇILDI

Karşıyaka'da 1992-1994 ve 2004-2005 yılları arasında oyuncu olarak forma giyen, geçen sezon Trabzonspor'un başantrenörü olarak Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğu yaşayan 54 yaşındaki Faruk Beşok, Genel Menajer Nihat Mala'nın katıldığı imza töreniyle resmen dümene geçti. Karşıyaka'da Aygün Cicibaş başkanlığındaki yönetim eski yabancı oyuncu alacakları nedeniyle devam eden FIBA'daki transfer yasağı için de yaklaşık 500 bin dolar ödeme yaptı. FIBA'daki evrak işlerinin tamamlanmasının ardından Karşıyaka'nın transfer tahtası açılacak ve kadroya katılan basketbolcuların lisansları çıkarılacak. Gerekli kaynağı anlaşmaya varılan bilet firmasından sağlayan yönetimin basketbolda 4 aydır maaş alamayan şube personeline de 3'er maaş ödemesi yaptığı öğrenildi.

FURKAN KORKMAZ LİSTEDE

Transfer dönemine hızlı başlayan Karşıyaka, NBA patentli milli yıldız Furkan Korkmaz'ı da listesine aldı. Anadolu Efes'te parladıktan sonra 2016'da ilk turda draft edildiği NBA'de 6 yıl Philadelphia 76ers forması giyen 28 yaşındaki şutör guard geçen sezona Monaco'da başlayıp Bahçeşehir Koleji'nde tamamladı. A Milli Takım'la 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek Furkan'ın teklife olumlu yaklaştığı, kararını şampiyonadan sonra EuroLeague'den tekliflere göre vereceği öğrenildi. Karşıyaka'nın transfer gündeminde Basketbol Süper Lig tecrübesi olan ABD'li bir oyun kurucu da var.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'da Yeni Sezon Hazırlıkları Hızlandı - Son Dakika

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