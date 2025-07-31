Karşıyaka\'dan İki Transfer

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka iki transferini resmen duyurdu. Yeşil-kırmızılılar Galatasaray'dan Samet Geyik ve Merkezendi'de görev yapan Egemen Güven ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamalarda, "Samet Geyik Karşıyakamızda. 2015-2016 sezonunda Karşıyakamızda forma giyen Samet Geyik, 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Samet'e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz. Egemen Güven Karşıyakamızda. Altyapımızdan yetişen ve 2013-2019 yılları arasında A Takım formamızı giyen Egemen Güven 2025-2026 sezonu itibarıyla yeniden kadromuzda yer alacak. Son olarak geçtiğimiz sezon Merkezefendi forması giyen Egemen'e Karşıyaka forması ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.