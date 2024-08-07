Karşıyaka'dan Pınar açıklaması - Son Dakika
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Karşıyaka'dan Pınar açıklaması

Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da Karşıyaka'nın merhum Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın kurucusu olduğu Pınar'la 26 yıllık isim sponsorluğu sona ererken, yönetim açıklama yayınlayıp kararın camiayı derinden üzdüğünü duyurdu.

07.08.2024 15:30
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Karşıyaka'dan Pınar açıklaması

İZMİR, - Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da Karşıyaka'nın merhum Onursal Başkan Selçuk Yaşar'ın kurucusu olduğu Pınar'la 26 yıllık isim sponsorluğu sona ererken, yönetim açıklama yayınlayıp kararın camiayı derinden üzdüğünü duyurdu.

Türkiye'nin en uzun soluklu isim sponsorluğu anlaşmasının yenilenmemesi üzerine ilk kez açıklama yapan yeşil-kırmızılı yönetim, çok iddialı ve hedefleri olan bir kadro kurulduktan sonra alınan kararın kendilerini zor şartlarda hızlı arayışa yönlendirdiğini açıkladı. Karşıyaka yönetiminin açıklamasında, "Uzun yıllardır Karşıyaka Spor Kulübü'ne her anlamda paha biçilemeyecek kadar destek sağlayan, özellikle basketbolda Türkiye'nin sayılı birlikteliklerinden birine imza attığımız Yaşar Holding ve Pınar markası, isim hakkı sponsorluğundan çekileceğini belirtmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Başantrenörümüz Ufuk Sarıca'nın bildirimleri ışığında 2024-2025 sezonu için dört dörtlük bir takım kurma hedefiyle yola çıktık. Bu noktada altı yabancı oyuncu transferimiz ile birlikte yerli rotasyonumuz çok iyi bir şekilde tamamlandı. Hedefleri olan, basketbol kültürümüze yakışır bir takım oluşturmuşken, böyle bir tarihte bu haber ile karşılaşmak, camiamızı derinden üzmüştür. Karşıyaka Spor Kulübü'nün kapısı her zaman Yaşar Ailesi'ne açıktır. Bunun aksi hiçbir zaman, hiçbir şart altında düşünülemez. Bununla birlikte; sorumluluklarımız gereği, Yönetim Kurulu olarak bu zor şartlarda hızlı aksiyon almamızın elzem olması sebebiyle yeni sponsorlukların arayışına girilmiştir. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: DHA

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