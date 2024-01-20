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Karşıyaka, Eynesil Belediyespor ile karşılaşacak - Son Dakika
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Karşıyaka, Eynesil Belediyespor ile karşılaşacak

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta liderin 7 puan gerisinde yer alan Karşıyaka, Eynesil Belediyespor ile evinde mücadele edecek. Teknik direktör Erkan Sözeri'nin ilk sınavı olacak maçta sarı kart cezalısı Barış ve Enes forma giyemeyecek. Karşıyaka, ara transfer döneminde ise Mehmet Alaeddinoğlu, Şeref Özcan, Erdem Gökçe ve İsmail Güner ile sözleşme imzaladı.

Karşıyaka, Eynesil Belediyespor ile karşılaşacak
20.01.2024 - 10:32,  Güncelleme: 10:34
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk devreyi lider Batman Petrolspor'un 7 puan gerisinde 3'üncü sırada tamamlayan Karşıyaka, yarın ikinci devrenin ilk haftasında evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak randevuyu Emre Küçük yönetecek. Yeşil-kırmızılılarda Recep Umut'un yerine göreve getirilen teknik direktör Erkan Sözeri takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı Barış ile Enes forma giyemeyecek. Devre arasında Emre Gemici, Fatih Çiplak, Berat Kalkan ve Adem Büyük'le yollarını ayıran Karşıyaka, ara transfer döneminde Mehmet Alaeddinoğlu, Şeref Özcan, Erdem Gökçe ve İsmail Güner'le sözleşme imzaladı.

Maçın biletleri numaralı 125, maraton tribünü ve deplasman 75, öğrenci 35 TL'den satışa sunuldu.

Kaynak: DHA
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