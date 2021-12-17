Karşıyaka geride kaldı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarının son haftasında pazar günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u konuk edecek Karşıyaka, bu sezon kötü performansıyla geçen yılın gerisinde kaldı. Geçen sezon ilk yarıda liderliğe kadar yükselip ardından yaşadığı düşüşle Play-Off'a bile kalamayan Karşıyaka, 16 maçlık ilk devre maratonunu 29 puanla 4'üncü sırada tamamladı.

Yeşil-kırmızılı ekip geçen sezon 16 haftalık ilk yarıda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 21 gol atıp, kalesinde de 12 gol gördü. Bu sezona 5 yıl aradan sonra transfer yasağını açıp yeni takviyeleriyle başlamasına rağmen hayal kırıklığı yaratan Kaf-Kaf, 16 haftayı 20 puanla 12'nci basamakta geçti. Karşıyaka, bu sezon 16 maçta 4 galibiyet, 8 beraberlik, 4 yenilgi alırken, 18 gol attı, 16 gol yedi. İlk yarıyı tamamlamaya hazırlanan Karşıyaka bu yıl Play-Off hattının 6, liderin ise tam 20 puan gerisinde yer alıyor.