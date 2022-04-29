Karşıyaka kongreye gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka kongreye gidecek

29.04.2022 12:16
Karşıyaka kongreye gidecek

FUTBOL ve basketbolda sezonun son düzlüğünde olan Karşıyaka, önümüzdeki ay mali genel kurula gidecek.

FUTBOL ve basketbolda sezonun son düzlüğünde olan Karşıyaka, önümüzdeki ay mali genel kurula gidecek. Geçen yıl seçimli kongre yapan yeşil-kırmızılılarda tüzük gereği bu sene yapılması gereken olağan mali genel kurul tarihi bayram tatili sonrası belirlenecek. Kaf-Kaf'ta ilk tarihinin mayıs ayının son haftası olarak ilan edilmesi beklenen mali genel kurula seçim maddesi eklenmesi ise öngörülmüyor. İzmir temsilcisinde Ocak 2018'den bu yana kulübü yönetip Temmuz 2021'deki kongrede 3 seneliğine yeniden göreve seçilen Başkan Turgay Büyükkarcı'nın yönetimde değişiklik düşünmediği öğrenildi.


- İzmir
YORUMLAR
500
Öğrenciler bayram harçlıklarını erkenden aldı Öğrenciler bayram harçlıklarını erkenden aldı Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere 'dikkatiniz dağılmasın' uyarısı Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülere 'dikkatiniz dağılmasın' uyarısı

Karşıyaka, Bayram, Kongre, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka kongreye gidecek - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:53 Liseli genci bıçaklayarak hastanelik etmişlerdi! Serbest kalan iki genç tekrar aynı yere gelerek tehditler savurdu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:23 Çin'de uygulanan 'sıfır kovid' politikası sertleşti! Vatandaşlar çileden çıktı
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:22:20. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka kongreye gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement