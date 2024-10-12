Karşıyaka, Merkezefendi'yi Farkla Yendi

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BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona çok iddialı bir kadroyla giriş yaptıktan sonra ilk hafta deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne mağlup olan Karşıyaka, ikinci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket'i evinde 105-88 gibi farklı skorla yendi. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada fark 30 sayıya kadar çıkarken yabancılardan Webb 23, McCollum 22, Russell 21 sayı attı.

Karşıyaka'da ikinci periyotta ayak bileğinden sakatlanan McDermott oyuna devam edemezken tecrübeli şutörün durumu netleşmedi. Yeşil-kırmızılı ekip evinde Tenerife yenilgisiyle başladığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 15 Ekim Salı günü Fransa temsilcisi Saint Quentin'i ilk galibiyetini almak için ağırlayacak.