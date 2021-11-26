Üye Girişi
Karşıyaka'nın derdi gol - Son Dakika

Karşıyaka'nın derdi gol

26.11.2021 12:01
Karşıyaka'nın derdi gol

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ağrı 1970 Spor galibiyetinin ardından pazar günü Edirnespor'u da yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Karşıyaka, gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare arıyor.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ağrı 1970 Spor galibiyetinin ardından pazar günü Edirnespor'u da yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Karşıyaka, gol yollarında yaşadığı sıkıntıya çare arıyor. Bu sezon oynadığı 13 maçta kalesinde 12 gol görerek defansta sınıfı geçen Kaf-Kaf, rakip ağları ise 13 kez sarsabildi. Hücumdaki tutuk performansıyla 16 puanla 11'inci sırada, Play-Off ve şampiyonluk hedefinin çok gerisinde kalan Kaf-Kaf'ta en golcü isim olan yeni transferlerden Abdülkadir, 13 golün 5'ini kaydedip skor yükünü çekti.

Beklentileri henüz karşılayamayan yenilerden Okan Yılmaz, son sıradaki Karabükspor'un ağlarını 2 kez sarstı. Burak, Özgür, Mustafa Aşan, Cenk ve kadro dışı kalan Alperen birer gol üretirken, Ceyhanspor maçında Okan'ın vuruşunda rakip takımdan Mert kendi ağlarını havalandırdı. Büyük umutlar bağlanmasına rağmen aynı sezon içinde henüz ilk yarıdan ikinci kez kadro dışı kalan Doğukan ve 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 maçın tamamında oynayan yeni transferlerden forvet İhsan Furkan ağları hiç sarsamadı.


Karşıyaka'nın derdi gol

Futbol Federasyonu, Edirnespor, Karşıyaka, Ağrı, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın derdi gol - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi 12:35 Aşk belgelendi! Oyuncu Melisa Şenolsun ile Ekin Mert Daymaz, el ele görüntülendi Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak 11:49 Alkole bir zam daha! Yeni fiyatlar 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!
Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! 10:37 Burası Adana! Tartıştığı kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü! Kaçmadan önce delilleri yok etti! Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti 10:23 Muhabirin sorusuna öfkelenen Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira, basın toplantısını terk etti MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi! 09:13 MasterChef'te yarışmacıların kaderlerini aileleri belirledi!
DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor 08:48 DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, gözaltına alındı! Casuslukla suçlanıyor Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi! 08:20 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, YPG'li heyeti kabul etti! Dışişleri tepki gösterdi!

Son Dakika Haberleri
12:44 Pitbull cinsi köpeğini arkadaşının üzerine saldı: Çocuk korkudan potaya çıktı
12:38 Van'a akın eden İranlı turistler gündüz alışveriş yaptı, akşam eğlendi
12:31 Gıda etiketlerinde yanıltıcı görsel ve ifadeler yasak, içindekiler ise daha büyük yazılacak
12:18 Kendisine bıçakla saldıran kocasını şikayet eden kadın, gazetecilere saldırdı
12:11 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin
12:09 Müge Anlı'nın sevilen avukatı Rahmi Özkan'ın ablası yaşamını yitirdi
12:01 Ekin Mert Daymaz ve Melisa Şenolsun el ele görüntülendi
11:50 İddia: "İYİ Parti, CHP'nin ortak miting teklifini reddetti!"
11:43 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
11:41 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!
Tartıştığı babasını sokak ortasında bıçakladı Tartıştığı babasını sokak ortasında bıçakladı         
12:50
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından AK Partili vekilden benzin istasyonlarındaki kuyruk için savunma: Zamdan değil, araç fazlalığından         
11:07
En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira En çok kalp hastaları rağbet ediyor! Balina kusmuğundan yapılan misk-i amberin 3 gramı 50 lira         
10:32
AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek! AK Parti yeni anket modeli belirledi! Geçim derdini teşhis etmek için vatandaşın evine gidilecek!         
10:14
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı Hande Erçel doğum günü pozlarını paylaştı, milyonlarca beğeni aldı         
07:59
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı Galatasaray, sahasında Marsilya'yı 4-2 yenerek Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garanti altına aldı         
22:53
Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı Özel harekat polisi eşini öldüren kadın, mahkemede savunma yaptı: Tek amacım çocuğum ve kendi canımı korumaktı         
20:37
MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası MasterChef yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen hakkında bomba etkisi yaratan aşk iddiası         
20:33
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 222 kişi vefat etti, 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi         
20:26
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 13:08:10. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın derdi gol - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement