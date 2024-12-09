Karşıyaka'nın Düşüşü Devam Ediyor - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Düşüşü Devam Ediyor

Karşıyaka\'nın Düşüşü Devam Ediyor

Futbolda uzun süredir TFF 3. Lig'den kurtulma umuduyla sezona başlayan Karşıyaka, liderlikten düşerek zor günler yaşıyor. Futbol Şube Başkanı'nın vefatının ardından yaşanan istifalar ve saha içindeki başarısızlık yönetim krizine yol açtı.

09.12.2024 12:19  Güncelleme: 12:20
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FUTBOLDA son 7 sezondur çıkamadığı TFF 3'üncü Lig'den kurtulma ümidiyle bu sezona müthiş başlayan Karşıyaka, ilk 8 maçı 7 galibiyetle namağlup lider geçtikten sonra üst üste kara haberlerle yaşadığı düşüşü durduramadı. Grupta namağlup liderken önce Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatıyla sarsılan, ardından yönetimi istifalarla düşüp olağanüstü kongrede aday çıkmayınca başkansız kalan Karşıyaka, sahada da dağıldı. Yaşadığı sıkıntılı süreçte 4 maçtır galibiyete hasret kalıp her geçen hafta zirveyi kaptırdığı Bursaspor'un iyice gerisine düşen Kaf-Kaf, evinde Belediye Kütahyaspor önünde ikincilikten de oldu.

Önemli rakiplerinden Kütahyaspor karşısında Sefa'nın golüyle öne geçip haftalar sonra 3 puan alarak umut tazelemeye çok yaklaşan Karşıyaka'nın hayalleri 90+5'te gelen beraberlik golüyle yıkıldı. Kazansa devrenin son haftasında konuk olacağı lider Bursaspor önüne az da olsa moralli çıkacak yeşil-kırmızılılar, 1-1'lik son dakika beraberliğiyle yıkıldı. Maçta özellikle ikinci yarıda 2 net golü ofsayt gerekçisiyle sayılmayan Karşıyaka'da taraftarlar çileden çıktı. Bu sonuçla 27 puanda kalan İzmir temsilcisi, lider Bursa'nın 11 puan gerisinde üçüncü sıraya düştü. Grupta puanını 28 yapan Düzcespor, Kaf-Kaf'ı sollayıp ikinciliği devraldı. İçinde bulunduğu yönetim krizinde takımla ilgili de karar alamayan Karşıyaka'nın yaşadığı düşüşe rağmen eli kolu bağlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Düşüşü Devam Ediyor - Son Dakika

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