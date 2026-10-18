Karşıyaka\'nın eski futbol şube başkanı Palaoğlu yoğun bakımda hayatını kaybetti

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'taki İzmir temsilcisi Karşıyaka'nın eski futbol şube başkanlarından İbrahim Palaoğlu hayatını kaybetti. Divan yönetim kurulu üyelerinden de olan Palaoğlu geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaklaşık 1.5 aydır hastanede yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu.

Yeşil-kırmızılı kulüp İbrahim Palaoğlu'nun vefatı üzerine, "Eski yöneticilerimizden, kulübümüze uzun yıllar boyunca özveriyle hizmet eden İbrahim Palaoğlu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum İbrahim Palaoğlu'na Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" mesajını yayınladı.