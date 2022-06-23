Karşıyaka'nın gurur günü - Son Dakika
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Karşıyaka'nın gurur günü

23.06.2022 09:45
Karşıyaka'nın gurur günü

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'yı cumhurbaşkanı olarak 24 Haziran 1926'da ikinci kez ziyaret edip, yeşil-kırmızılı kulüp sporcularının Kurtuluş Savaşı'nda cepheden döndükten sonra yeniden kurdukları takımla İzmir Ligi'nde yabancı rakipleriyle yaptıkları maçları hiç...

Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'yı cumhurbaşkanı olarak 24 Haziran 1926'da ikinci kez ziyaret edip, yeşil-kırmızılı kulüp sporcularının Kurtuluş Savaşı'nda cepheden döndükten sonra yeniden kurdukları takımla İzmir Ligi'nde yabancı rakipleriyle yaptıkları maçları hiç gol yemeden kazanarak şampiyon olduğunu öğrenmesi üzerine kulübün ambleminde ay-yıldız kullanılmasını istemesinin 96'ncı yılı gururla kutlanacak.

Karşıyaka Belediyesi'nin Karşıyaka Spor Kulübü'yle birlikte organize ettiği törenlerde ilk olarak yarın saat 09.30'da Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarı ziyaret edilecek. Saat 17.30'da Mavişehir'de Karşıyaka Belediyesi tarafından yapılan Semra Aksu Atletizm Parkı'nın açılacağı etkinliklerde saat 19.00'da kano, yelken ve bisikletlilerin de katılacağı kortejle Atatürk Anıtı'na çiçek konulacak. Etkinlik akşam saatlerinde konserlerle devam edecek.

FUTBOLA İSİM SPONSORU DESTEĞİ

110 yıllık tarihinde TFF 3'üncü Lig'deki futbol takımına ilk kez isim sponsoru alan Karşıyaka anlaşmayı önümüzdeki günlerde duyuracak. Basketbolda şube başkanlığı görevini yönetim dışından devralan İlker Ergüllü, şirketi aracılığıyla yeşil-kırmızılılıra hem futbol hem voleybolda isim sponsorluğu verecek. Kaf-Kaf'ta sponsorlukla ilgili tören yapılacak.


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Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın gurur günü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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