Karşıyaka'nın içi rahat

TFF 3'üncü Lig'de Metin'in de sözleşme yenilemesiyle iç transferi tamamlayan Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi elinde hazır bir takım var. Kadrosundaki çoğu oyuncunun sözleşmesi devam eden, iç transferi de fire vermeden bitiren yeşil-kırmızılılar, sezon öncesi hazırlık dönemine tam kadro başlamanın avantajını yaşayacak.

Karşıyaka, transfer döneminde yapacağı nokta takviyelerle de kadrosunu güçlendirecek. Alınacak futbolculara göre kalabalık kadroda eleme de yapacak Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar, özellikle ileri uç, kanatlar ile orta saha ve defansa nokta takviyeler istiyor. İzmir temsilcisinde kadroda transfere göre elemeye gidilecek.

- İzmir