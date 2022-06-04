Karşıyaka'nın içi rahat - Son Dakika
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Karşıyaka'nın içi rahat

04.06.2022 10:25
Karşıyaka'nın içi rahat

TFF 3'üncü Lig'de Metin'in de sözleşme yenilemesiyle iç transferi tamamlayan Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi elinde hazır bir takım var.

TFF 3'üncü Lig'de Metin'in de sözleşme yenilemesiyle iç transferi tamamlayan Karşıyaka'nın yeni sezon öncesi elinde hazır bir takım var. Kadrosundaki çoğu oyuncunun sözleşmesi devam eden, iç transferi de fire vermeden bitiren yeşil-kırmızılılar, sezon öncesi hazırlık dönemine tam kadro başlamanın avantajını yaşayacak.

Karşıyaka, transfer döneminde yapacağı nokta takviyelerle de kadrosunu güçlendirecek. Alınacak futbolculara göre kalabalık kadroda eleme de yapacak Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar, özellikle ileri uç, kanatlar ile orta saha ve defansa nokta takviyeler istiyor. İzmir temsilcisinde kadroda transfere göre elemeye gidilecek.


- İzmir
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın içi rahat - Son Dakika

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