Karşıyaka'nın yasak borcu 1.2 milyon TL

TFF 3'üncü Lig'de yaz dönemini haraketli geçirecek Karşıyaka'nın transfer yasağı kapsamındaki borcunun 1.2 milyon TL civarına indiği öğrenildi. Geçen sezon başında alacakları Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşip transfer yasağı kapsamına giren 96 eski futbolcu, teknik adam ve çalışanını ikna edip muvafakatname imzası alarak 5 yıl süren transfer yasağını geçici olarak kaldıran, devre arasında da yine aynı yöntemle takviye yapan Kaf-Kaf, bu kez yasağı tamamen açacak.

Borçlu olduğu birçok eski futbolcusunun alacağını çek vererek paralarının yüzde 50'sini ödeme karşılığında kapatan, birçok oyuncuya da alacaklarının yüzde 25'ini veren Karşıyaka'nın yasak kapsamındaki borcunun 1.2 milyon TL'ye indiği belirtildi. Eski yabancı futbolcularına olan borcunu önceki yıllarda temizleyerek FIFA'nın transfer yasağı, puan silme ve küme düşürme gibi yaptırım tehlikelerinden kurtulan Karşıyaka, bu yıl Futbol Federasyonu'nda da temize çıkmayı hedefliyor.

TAHA VE MURAT'IN DAVALARI SÜRÜYORYıllardır eski futbolcularına olan borçlarından kurtulmaya çalışan Karşıyaka'nın önünde dosyaları kesinleşmeyip alacak davaları süren eski oyunculardan yalnız yıllar önce takımdan ayrılan Taha Yalçıner ve Murat Akyüz kaldı. Diğer rakamı daha küçük eski futbolcu alacaklarının icra takibi kapsamında olduğu öğrenildi.

- İzmir