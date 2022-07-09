Karşıyaka, sahaya rötarlı inecek - Son Dakika
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Karşıyaka, sahaya rötarlı inecek

09.07.2022 12:04
Karşıyaka, sahaya rötarlı inecek

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk parolasıyla yola çıkmaya hazırlanan Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarına 2 gün daha geç başlama kararı aldı.

TFF 3'üncü Lig'de şampiyonluk parolasıyla yola çıkmaya hazırlanan Karşıyaka, yeni sezon hazırlıklarına 2 gün daha geç başlama kararı aldı. Yeşil-kırmızılılar tesillerinde yapılan yenileme ve tadilat çalışmaları nedeniyle, 11 Temmuz Pazartesi günü başlaması planlalan ilk antrenmanı ayın 13'üne öteledi. Bir hafta boyunca yaklaşık 30 kişilik kadrosuyla İzmir'de çalışıp sağlık kontrolünden geçecek Karşıyaka, daha sonra Bolu Esentepe'de kampa girecek. İkinci etap kampı ise şartların oluşması halinde sadece hazırlık maçları için gerçekleştirilecek.

Ligde her takımın sezona iddialı hazırlandığını dile getiren teknik direktör Erman Güraçar, "Bizim de hedefimiz yukarısı olacak. Karşıyaka'nın başka hedefi olamaz. Transfer kadar tesis de önemli. Eksik bölgelerimizi tespit edip ona göre takviyelerimizi yapmaya başladık. Takımı bozmadık. Aldığımız oyuncular kağıt üzerinde çok iyi transferler ama önemli olan sahada gösterecekleri performans. Onları bir an önce takıma adapte etmeliyiz. Forvet, kanat ve orta sahanın yanı sıra kamp dönüşü genç bir kaleci alabiliriz" dedi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karşıyaka, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, sahaya rötarlı inecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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